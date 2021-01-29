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Diğer Değerli konutta e-beyanname imkanı
Diğer

Değerli konutta e-beyanname imkanı

Yılbaşından itibaren devreye alınan değerli konut vergisi için mükelleflerin elektronik ortamda beyanname verebilmesine ilişkin düzenleme İnternet Vergi Dairesi’nde gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 10:05:00 -
Değerli konutta e-beyanname imkanı

Değerli konut vergisi, Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri 2020 yılında 5 milyon lirayı aşan “mesken nitelikli taşınmazlar” için verilecek. Gelir İdaresi Başkanlığı, kapsamdaki mesken nitelikli taşınmazlara ilişkin “değerli konut vergisi beyannameleri”ni, elektronik ortamda vermek isteyen mükellefler için İnternet Vergi Dairesinin “https://intvrg.gib.gov.tr/” sitesinde uygulamaya açtı. Beyannameler, elektronik ortamda bizzat mükellefler veya yetki almış meslek mensupları tarafından gönderilebilecek. Bu yıla ilişkin beyannamelerin 20 Şubat’a kadar verilmesi gerekirken, bu tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle söz konusu süre 22 Şubat Pazartesi günü dolacak.

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