Değerine değer katıyor

İstanbul-İzmir Otoyol projesinin gündeme gelmesi ile birlikte, İstanbul’dan sağlanan ulaşım kolaylığından dolayı İzmir’in cazibesinin daha da arttı. Türkiye’nin en cazip yatırım alanlarından birisi haline dönüşen bu ilimizle ilgili Yeni Akit için değerlendirmede bulunan TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdür Yardımcısı Bilge Beller Özçam şu tespitlerde bulundu:

İzmir’e neden yatırım yapılır?

Otoyol projesi ile birlikte, İzmir’in çok tercih edilen bölgesi Çeşme’nin dışında, Urla, Karaburun, Foça, Dikili gibi alt bölgelerin de tercih edilirliği artmış durumdadır.

İzmir’in yazlık konut bölgesi olarak tercih edilmesinin yanında, yatırım amaçlı alımlarının da ön plana çıktığını görüyoruz. Otoyol projesi çalışmalarının devam etmesi, arsa stokunun azalması, üst gelir grubu yatırımcılar tarafından tercih edilen diğer tatil bölgelerine göre fiyatların hala cazip olması göz önüne alındığında bölgeye olan talebin artması beklenen bir durumdur.

İzmir’in gözdesi Çeşme - Alaçatı

1980’li yıllar itibarıyla turizm yatırımlarının hızlanması ile kişilerin sahil beldelerine olan ilgisi artmış kısa sürede kapasitelerinin çok üzerinde ve plansız bir yoğunluğa ulaşan tatil beldeleri kendi kendine yetmemeye daha açık bir tabirle kendi kendini tüketir hale gelmiştir. İnsanın doğasında bulunan yeni yerleri keşfetme içgüdüsü ise sürekli daha bakir doğal güzellikler arayışında olduğundan bu çerçevede Çeşme/Alaçatı bölgesi, öncelikle doğal güzellikleri, sonrasında ise büyük bir metropole olan yakınlığı ve ulaşım bağlantılarının güçlülüğü ile dikkatleri üzerine çekmiştir.

Proje yarışı hızlandı

Çeşme’de son yıllarda yapılan yatırımlar ve konsept projeler bölgenin değerini olumlu etkilemiş olup bu projeler Paşalimanı, Reisdere, Ilıca ve Alaçatı bölgelerinde yer almaktadır. Bu bölgede proje yarışının hızlanmasının coğrafik, ekonomik, sosyolojik vb. olmak üzere birçok sebebi bulunmaktadır. İstanbul’daki büyükşehir hayatının karmaşası, kentin plansız ve çarpık büyümesi, kalabalıklaşması, ciddi trafik sorunu, markalı projelerdeki birim fiyatlar Çeşme/Alaçatı bölgesindeki projelerin hızlanmasındaki en büyük etkenlerden biridir. Büyükşehir hayatından sıkılmış kentli psikolojisi ile belli bir ekonomik gelir seviyesinin üzerindeki kişiler, doğal güzellikleri, bakirliği, ulaşım rahatlığının cazibesi ile bölgedeki gayrimenkullerin pazar değerinin oldukça üzerinde fiyatlarla el değiştirmelerine sebep olmuşlardır. 2010‘lu yıllarda başlayan gayrimenkul fiyatlarındaki ciddi artış oranları ise 2018 yılına kadar devam etmiştir.

Ayrıca, ülkede bilinirliği yüksek olan ünlü kişilerin, tatil ya da yaşamak için bölgeyi tercih etmesi, prestij olarak da bölgenin cazibesini arttırarak en basit tanımı ile tatil modasının adını “Çeşme/Alaçatı” olarak belirlemiştir.

Yatırımcılar kazanacak

Bölgedeki doğal sit alanlarının çoğunlukta bulunması bölgenin doğal kalkanı niteliğinde olup İstanbul - İzmir Otoyolu’nun tamamlanması ile bölgenin cazibesini korumaya devam etmesi beklenmektedir. Ayrıca üst ölçek planlarında yer alan Çeşme Havalimanı da bölge cazibesinin uzun yıllar daha korunacağının göstergesidir. Bu durumun gayrimenkul piyasasına da olumlu yansıyacağı düşünülmektedir. Gayrimenkul fiyatlarında 2010’lu yıllardan beri süregelen yüksek artış oranları mümkün olmasa da, arsa arzındaki kısıtlılık nedeniyle yatırımcısına kazandırmaya devam edeceği düşünülmektedir.