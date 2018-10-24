Değeri çok yüksek! Hawaii polis her yerde onu arıyor

Hawaii'de 56 yaşındaki bir bonsai ağacı çalındı. Sahibinin "Evladım kaçırılmış gibi hissediyorum" dediği minik ağacı polis her yerde aranıyor.

"EVLADIM KAÇIRILMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Polis, 78 yaşındaki David Fukumoto'nun işlettiği bonsai bakım merkezinden geçen ay çalınan ağacı her yerde aradıklarını bildirdi. Çalınan bonsai ağacının sahibi Fukumoto, "Evladım kaçırılmış gibi hissediyorum. Bu benim ilk bonzaimdi. 56 yaşında bir ağaç, buna nasıl değer biçilir ki?" diye konuştu.

AĞACIN DEĞERİ ÇOK YÜKSEK

Polisin, çalınan bonsai ağacının değerini açıklamak istemediğini belirten Emniyet yetkilisi Ken Quiocho, hırsızın ağacı bilen biri olduğunu ve değerini de tahmin edebileceğini düşündüklerini aktardı.

AĞACIN BULUNMASI İÇİN HALKTAN DA YARDIM İSTENDİ

Emniyet yetkilisi Ken Quiocho, ağacın bulunması için polisin halktan yardım istemeye başladığını da kaydetti. Quiocho, amaçlarının "Çalınan bonsai ağacını bulmak ve sahibine teslim etmek" olduğunu da sözlerine ekledi.