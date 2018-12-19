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Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Firmalar Ödül Töreni

BMD Başkanı Sinan Öncel: - "Altyapı yatırımı yapsanız, ne bileyim fiber optik kablo döşeseniz, bilmem kaç milyar dolarlık... Hiçbiri o toprağın üzerinde yaşayan vatandaşlara hiçbir şey ifade etmiyor. Ama oranın önemli bir caddesinde açılan bir Türk giyim markası veya Türk restoranı, ülkemizin dış pazarlarda çok daha iyi tanınmasına ve ülke bilinirliğine çok ciddi katkı sağlıyor"- Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı: - "Türkiye’nin birçok alanında değerleri var. Türk lokumu, Türk kahvesi… Bunları bütün dünya biliyor. Biz bu değerlere markalarımızla sahip çıktıkça, gördük ki yurt dışında kabul görmemiz, bize verilen değer arttı"

19 Aralık 2018 Çarşamba 15:42
Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Firmalar Ödül Töreni

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Altyapı yatırımı yapsanız, ne bileyim fiber optik kablo döşeseniz, bilmem kaç milyar dolarlık... Hiçbiri o toprağın üzerinde yaşayan vatandaşlara hiçbir şey ifade etmiyor. Ama oranın önemli bir caddesinde açılan bir Türk giyim markası veya Türk restoranı, ülkemizin dış pazarlarda çok daha iyi tanınmasına ve ülke bilinirliğine çok ciddi katkı sağlıyor." dedi.

Öncel, "Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Firmalar Ödül Töreni" kapsamında düzenlenen "Türkiye’nin Değeri Olmak ve Türkiye’ye Değer Katan Markalar" panelinde yaptığı konuşmada, pazarlama gurusu Philip Kotler'in, "Markalar; sığ markalar ve derin markalar olarak ikiye ayrılır" sözünü hatırlattı.

Öncel, marka oluştururken dikkat edilmesi gereken hususlara değinirken, iyi bir hikaye oluşturmanın önemine işaret ederek, "Bir markayı oluşturmak, o başarıyı tekrar ederek olabilir. Hele hele bizim gibi moda sektöründeyseniz… Eskiden 2 sezon vardı. 4 sezon dedik, 8 sezona çıktı. Sürekli yeni ürünler çıkarıyoruz. İki defa başarısız oldunuz mu markanız tökezleyip demode olmaya başlıyor." şeklinde konuştu.

Türk markalarının hem iç piyasada hem de uluslararası piyasalarda rekabetçiliği öğrendiğini ifade eden Öncel, Amerika, İngiltere, Orta Avrupa, Körfez ülkeleri, Balkanlar ve Kuzey Afrika’da pazar lideri Türk şirketlerinin bulunduğunu söyledi.

Perakendede ihracat lideri Türk şirketlerinin de olduğunu belirten Öncel, yeme-içme sektöründe de dünyada hatırı sayılır yerde bulunan markalar olduğunu aktardı.

İnsanların hayatına dokunan markaların farkındalığı artırdığını ifade eden Öncel, şunları kaydetti:

"Altyapı yatırımı yapsanız, ne bileyim fiber optik kablo döşeseniz, bilmem kaç milyar dolarlık... Hiçbiri o toprağın üzerinde yaşayan vatandaşlara hiçbir şey ifade etmiyor. Ama oranın önemli bir caddesinde açılan bir Türk giyim markası veya Türk restoranı, ülkemizin dış pazarlarda çok daha iyi tanınmasına ve ülke bilinirliğine, ülke kredisine, diğer ülkelerle, insanlarla kaynaşmasına çok ciddi katkı sağlıyor. O sebeple 2023’e gittiğimiz noktada bu tür çalışmaları çok değerli buluyorum."

- "Bu değeri onlar da biliyor"

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı da Türkiye’nin değerlerine sahip çıktıkça yurt dışı pazarlarda öne çıktıklarını söyledi.

Kolbaşı, "Türkiye’nin birçok alanında değerleri var. Türk lokumu, Türk kahvesi… Bunları bütün dünya biliyor. Biz bu değerlere markalarımızla sahip çıktıkça, gördük ki yurt dışında kabul görmemiz, bize verilen değer arttı.Biz yılda 4 milyon ürün satıyoruz. Türk kahvesini yurt dışında sattığımız zaman kimse o ürünün fiyatıyla ilgili bize sormuyor. Çünkü bu değeri onlar da biliyor." diye konuştu.


- "Her ülkenin gurur duyduğu markaları vardır"

Vakko Üst Yöneticisi (CEO) Jaklin Güner, markaların itibarlarını ve algılarını çok iyi yönetmeleri gerektiğini belirterek, "Her ülkenin gurur duyduğu markaları vardır. Bu, Vakko’ya geldiğimden beri en çok duyduğum sözcük. Türkiye’de lüks deyince akla gelen hiç desteksiz, yardımsız Vakko'dur. Bunların arkasındaki felsefeyi ve değerleri iyi anlamak, genç markalarımız için de son derece yol gösterici olacak." dedi.

TAV İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Feride Gökalp, insanların markalara ürün ve hizmetler konusunda güvenmek istediğini ifade ederek, TAV'ın 21 yıllık hikayesinde buna önem verdiklerini söyledi.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 15:42
  1. Değer Zirvesi
  2. Feride Gökalp
  3. Jaklin Güner
  4. Murat Kolbaşı
  5. Sinan Öncel

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