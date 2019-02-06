Ali Yiğit/Malatya

AK Parti 2019 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde yayınladığı 10 maddelik manifestonun ana konusu şehir, medeniyet, kültür, değerler..

Değer üreten şehirler..

Şunu açıkça itiraf etmeliyiz ki; Cumhurbaşkanımız Erdoğan da defaatle şehirlere ihanet ettik açıklamasında bulundu/bulunuyor... Şehirler medeniyet inşa ederken kentler medeniyeti tüketir..

Modernleşmeyle birlikte şehirlerimiz kente dönüştü..

Sekülerleşmenin ürünü kentleşme, şehri öldürdü.. Sadece şehri değil; insanı da.

Gerçekte ‘’Modern Kent’’ kalabalıklardan oluşan insanların sürgün yeri haline geldi.. Şehir bir şemsiyedir.. İçerisinde çeşitliliği barındırır, korur, kollar.. Şehir, bütün varlıkların, bütün hakikatların, bütün farklılıkların ve çeşitliklerin yaşanabildiği, tecrübe edilebildiği sürekli varoluş ve diriliş mekânıdır.. Sanırım biz değer üretecek şehir trenini kaçırdık.. Şehre betonu davet etmekle, mahalleleri yok etmekle işe başladık.. Mahallede dil, din, ırk, mezhep, meşrep ayırımı yapılmaz komşuluk ilişkileri kaçınılmaz gerçekti.. Mahallesiz şehir düşünülemez..