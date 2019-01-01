‘Değer’ odaklı projelerle büyüyecek

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Genel Müdürü Fatih Keresteci, yaptığı değerlendirmede, “Kurulduğumuz günden bugüne, İstanbul’un en değerli yapıları arasında yer alan 34 Portall, İş İstanbul 34, Bulvar 216, Hayat Tepe, Hayat Tepe Suites, Ela Quality Resort Hotel ve Bayrampaşa Metro Gross Market projelerine imza attık. Diğer taraftan Zeytinburnu’nda, Kazlıçeşme sahil bandında, İstanbul Boğazı’nın tam girişinde yeni bir deniz semti olan Büyükyalı projesini inşa ediyoruz. Aynı zamanda proje alanımızda yer alan ve 1850’li yıllardan günümüze taşınan tescilli tarihi yapılarımızı da büyük bir özenle restore ederek, yaklaşık 100 yıl sonra kamunun kullanımına sunuyoruz. Büyükyalı’dan ev alanları Eylül’de ‘iyi yaşam’la buluşturacağız” dedi.

Kira gelirleri artıyor

2019 yılında toplamda 2,04 milyar liralık ciro öngörüsünü paylaşan Keresteci, “Büyükyalı’nın yanında 2020 yılında Göktürk ve 2021 yılında Balmumcu projesi de ciroya etki edecek. Bu projelerin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan tahsisli Antalya Demre ve Aydın Didim’de yer alan arsalarımızda da otel projesi gerçekleştirerek gayrimenkul ciromuzu artırmayı hedefliyoruz. Kira geliri getiren yatırımlarımızın yüzde 36’sını ofis, yüzde 34’ünü otel ve yüzde 30’unu perakende oluşturuyor. 2018’deki ciromuzun içinde kira gelirimiz 85,5 milyon lira üzerinde gerçekleşecek. 2019 yılında 115 milyon lira ve sonrasında Didim ve Demre’deki otel projelerinin tamamlanmasıyla birlikte 2023 yılında kira gelirlerimizin 300 milyon liranın üzerine çıkması hedefleniyor. Şirketin 2019 yılında Büyükyalı’daki teslimlerin de başlaması ile birlikte 2,6 milyar liranın üzerinde NAD beklentisi mevcut” diye konuştu.

Ne yapsam satarım devri bitti

Gayrimenkul sektöründe en başından beri yanlış olan ‘ne yapsam satarım’ dönemi sona erdiğine dikkat çeken Keresteci, “Artık karşımızda çok daha bilinçli bir tüketici profili var. Büyükyalı projemizi bu anlayışla hayata geçirdik. Büyükyalı’da 1+l’den 5+1 plus’a kadar farklı yaşam stillerinin tüm ihtiyaçlarına cevap veren konsept ve büyüklüklerde daire seçenekleri yer alıyor. Büyükyalı’nın bir diğer ayrıcalığı da loftlarımız... Lüks yaşam tarzının önde gelen şirketi Luxury Living Group ile iş birliğine imza attık” dedi.