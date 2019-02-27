Defterdarlık Heyeti Vali Pehlivan’ı ziyaret etti Toplumun tüm kesimlerinde vergi bilincinin geliştirilmesi ve gönüllü ödeme alışkanlığının artırılması amacıyla 25 Şubat-3 Mart tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan "Vergi Haftası" başladı.

Toplumun tüm kesimlerinde vergi bilincinin geliştirilmesi ve gönüllü ödeme alışkanlığının artırılması amacıyla 25 Şubat-3 Mart tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan "Vergi Haftası" başladı.

Etkinlikler kapsamında Bayburt Defterdarlığı birim müdürlerinden oluşan heyet Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.

Vali Pehlivan, Defterdar Yüksel Ertekin başkanlığında ziyaretine gelen heyetten çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Vergi yükümlülüğünün her vatandaşın ihmal etmemesi gereken en temel vatandaşlık görev ve sorumluluklarından biri olduğunu ifade eden Vali Pehlivan, Defterdar Ertekin ve beraberindekilere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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