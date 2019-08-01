Deforme olan içme suyu hatları yenileniyor Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, içme suyu hat yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, içme suyu hat yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şehrin farklı bölgelerinde çeşitli nedenlerden dolayı deforme olan içme suyu hatlarında yenileme çalışmalarına hızla devam ediyor.

Bu kapsamda Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü personeli, Orman Bölge Müdürlüğü önü İstiklal Mahallesi ve Lala Hüseyin Paşa Mahallesi içme suyu hattını besleyen 110’luk ve 180’lik ana taşıyıcı hattı değiştirme işlemini gerçekleştirdi.

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