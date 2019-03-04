Defne yaprağı kurutma tesisinde yangın Hatay’ın Dörtyol ilçesinde defne yaprağı kurutma tesisinde çıkan yangın zarara neden oldu.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde defne yaprağı kurutma tesisinde çıkan yangın zarara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Karakese Mahallesi Çiftekuyular mevkisinde R.A’ya aitilaç ve kozmetik sanayinde kullanılan defne yaprağı kurutma tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kurutulmuş yaprakların da bulunduğu tesisten aniden dumanlar çıktığını fark eden işçilerin haber vermesi üzerine yangına Hatay Büyükşehir Belediyesi Dörtyol İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında kurutulmuş defne yaprakları zarar gördü, atölyede maddi hasar oluştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.