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Defne yaprağı kurutma tesisinde yangın

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde defne yaprağı kurutma tesisinde çıkan yangın zarara neden oldu.

04 Mart 2019 Pazartesi 12:00
Defne yaprağı kurutma tesisinde yangın

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde defne yaprağı kurutma tesisinde çıkan yangın zarara neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, Karakese Mahallesi Çiftekuyular mevkisinde R.A’ya aitilaç ve kozmetik sanayinde kullanılan defne yaprağı kurutma tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.


Kurutulmuş yaprakların da bulunduğu tesisten aniden dumanlar çıktığını fark eden işçilerin haber vermesi üzerine yangına Hatay Büyükşehir Belediyesi Dörtyol İtfaiye ekipleri müdahale etti.


Kontrol altına alınan yangında kurutulmuş defne yaprakları zarar gördü, atölyede maddi hasar oluştu.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:00
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