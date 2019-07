Orman Genel Müdürlüğü, dünyanın ihtiyacının yaklaşık yüzde 85’inin Türkiye’den, bunun da yarısının Karacabey ve Mustafakemalpaşa’dan karşılandığı defne yaprağı ile ilgili üretimi artırma çalışmalarına başladı.

Orman Genel Müdürlüğü, Karacabey Belediyesi, Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen, “Defne serüveni başlıyor” isimli panel büyük ilgi gördü. Panelde, bu zamana kadar tam anlamıyla fark edilemeyen defne üretiminin orman köylüsü için büyük bir kazanç kapısı olacağı vurgulandı. İlaç, kozmetik ve gıda sektöründe yaygın kullanımı olan defne bitkisinin yetiştirilmesi, korunması, bakımı, üretilmesi, dış ticaret kapasitesi, pazar payı ve artan taleplerin karşılanmasına yönelik çalışmalar, kaliteli defne yaprağı üretilen alanların sayısının artırılması konularında uzmanlar konuştu.

Karacabey Ticaret Borsası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panele Bursa Vali Yardımcısı Abidin Ünsal, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Orman Genel Müdürü Hayati Özgür, Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın ve Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir’in yanı sıra konunun uzmanı öğretim üyeleri, Karacabey ve Mustafakemalpaşa’nın sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kooperatifler, muhtarlar ve orman köylüleri katıldı.

Programın açılışında konuşan Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, defne üretimini 30 bin tona yükselterek, bundan da 25 milyon dolar gelir elde etmeyi hedeflediklerini kaydetti. Defne üretimine öncelik verdiklerini vurgulayan Akın, “Mustafakemalpaşa ve Karacabey’de rehabilitasyona ve yol yapımına ihtiyaç duyan 74 bin 620 dekar defne sahamız var. Biz bu rehabilitasyonu gerçekleştirdiğimiz zaman yılda en az 30 bin ton yaş defne üretebileceğiz ve Türkiye genelinde en çok defne üreten il olacağız. Bu üretimle, orman köylümüz yılda 60 milyon TL, ülkemiz ise 25 milyon dolar gelir elde edecek” dedi.

Tarım, teknoloji ve turizm yatırımlarından oluşan “3T”ye vurgu yapan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, bu doğrultuda tarımı çok önemsediklerini söyledi. Karacabey’in salçalık domateste yüzde 40 ile ülke üretimine öncülük ettiğine dikkat çeken Özkan, yine hayvan sayısı bakımından da ilçenin birinci olduğunu kaydetti. Karacabey’in her anlamda çok zengin kaynaklara sahip bir ilçe olduğuna dikkat çeken Özkan, “Karacabey’imizde her şey var. Longozumuz var, kestane ağaçlarımız var, ıhlamur ağaçlarımız var ve defne ağaçlarımız da var. Belediye olarak ilçemizin tüm zenginliklerini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda defne üretimine de büyük önem veriyoruz. Bu alana yapılacak yatırımları her zaman desteklemeye hazırız.” diye konuştu.

Böyle bir organizasyonun paydaşı olmaktan onur duyduklarını vurgulayan Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, “Tüm uzmanlık alanlarımızla Bursa’mızın emrindeyiz.” dedi.

“Defnede dünya markası olabiliriz” diyen Karademir, Türkiye’nin kendi gelir kaynaklarına sahip çıkması gerektiğinin de altını çizdi.