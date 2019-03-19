Definecileri kurtarmak için Zonguldak’tan gelen 9 kişilik TTKekibi çalışmalara başladı
Silivri’de kiraladıkları evin altında define aramak için kazdıkları tünelde zehirlenen2 kardeşiarama çalışmalarına Zonguldak’tan gelenmadenciler de katıldı.19 Mart 2019 Salı 10:36
Silivri’de kiraladıkları evin altında define aramak için kazdıkları tünelde zehirlenen2 kardeşiarama çalışmalarına Zonguldak’tan gelenmadenciler de katıldı.Türkiye Taşkömürü Kurumundan (TTK) gelen 9 kişilik ekip, sabahınilk ışıklarıyla çalışmalarına başladı.
İstanbul’un Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi’nde pazar günükiraladıkları evinaltında define aramak için kazdıkları tüneldezehirlendikleri iddia edilen 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları 3’üncü gününde de devam ediyor. Define arayan kardeşleri kurtarmak içinZonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumundan (TTK) - 1 başmühendis, 1 tekniker, 1 şube müdürü ve 6 maden işçisi olmak üzere 9 kişilik ekip deçalışmalara katıldı. Dün yola çıkan ekip, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama kurtarma çalışmalarınabaşladı.
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