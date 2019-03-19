Definecileri kurtarmak için Zonguldak’tan gelen 9 kişilik TTKekibi çalışmalara başladı Silivri’de kiraladıkları evin altında define aramak için kazdıkları tünelde zehirlenen2 kardeşiarama çalışmalarına Zonguldak’tan gelenmadenciler de katıldı.

Silivri’de kiraladıkları evin altında define aramak için kazdıkları tünelde zehirlenen2 kardeşiarama çalışmalarına Zonguldak’tan gelenmadenciler de katıldı.Türkiye Taşkömürü Kurumundan (TTK) gelen 9 kişilik ekip, sabahınilk ışıklarıyla çalışmalarına başladı.

İstanbul’un Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi’nde pazar günükiraladıkları evinaltında define aramak için kazdıkları tüneldezehirlendikleri iddia edilen 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları 3’üncü gününde de devam ediyor. Define arayan kardeşleri kurtarmak içinZonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumundan (TTK) - 1 başmühendis, 1 tekniker, 1 şube müdürü ve 6 maden işçisi olmak üzere 9 kişilik ekip deçalışmalara katıldı. Dün yola çıkan ekip, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama kurtarma çalışmalarınabaşladı.

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