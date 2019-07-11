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Defineciler kazı alanında suçüstü yakalandı

Zonguldak Alaplıilçesinde define arandığı ihbarını alan jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 şüpheli kazı yaptıkları malzemelerle suçüstü yakalandı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:43
Defineciler kazı alanında suçüstü yakalandı

Zonguldak Alaplıilçesinde define arandığı ihbarını alan jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 şüpheli kazı yaptıkları malzemelerle suçüstü yakalandı.


Zonguldak Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Alaplı Aydınyayla köyünde izinsiz kazı yapıldığı duyumunu aldı. Bu duyum üzerine hemen harekete geçen ekipler, belirlenen bölgede 2 şüpheli şahsı, define aradıkları bölgede suç aletleriyle birlikte yakaladı. Olay yerinde yapılan arama alanında, kazma,kürek, eldiven, balta ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla malzemelere el konurken, şüpheliler de gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:43
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