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Define kuyusuna düşen kedi kurtarıldı

Bolu'da kullanılmayan bir evin altında define bulmak için açılan 15 metre derinliğindeki kuyuya düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı

05 Mart 2019 Salı 15:59
Define kuyusuna düşen kedi kurtarıldı

BOLU (AA) - Bolu'da bir evin altında define bulmak için açılan kuyuya düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Karamanlı Mahallesi Şenel Sokak'ta kullanılmayan bir evin bodrum kısmından gelen kedi sesini duyan mahalle sakinleri itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, kediyi bulmak için evin çevresinde ve bodrum katında arama yaptı. Yapılan arama sonucunda kedinin evin bodrum katında define için açılan ve yaklaşık 15 metre derinliğinde ve 1,5 metre genişliğindeki kuyunun içerisinde olduğunu tespit etti.

Kuyunun içerisine inmekte zorlanan ekipler, ucuna kedi kafesi bağladıkları ipi kuyunun içerisine gönderdi. Kuyuda bulunan kedi kafesin içerisine girince ekipler, kafesi yukarı çekti.

Kedinin kurtarıldığını gören mahalle sakinleri, uzun süredir kuyunun içerisinde bulunan, aç ve susuz kalan kediye yiyecek verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri define için açıldığı belirlenen kuyuyla ile ilgili çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:59
  1. Bolu
  2. İtfaiye
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