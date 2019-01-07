Tokat'taki kurtarma operasyonundan acı haber geldi

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Karacaağaç köyü yakınlarındaki bir yaylaya giden 4 kişi, dün gece saatlerinde kar ve tipi dolayısıyla mahsur kaldı. Jandarmayı arayarak yardım isteyen 4 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kısa sürede harekete geçen İl Özel İdaresi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle bölgeye ulaşmakta güçlük yaşadı.

Jandarma komando ekipleri ve köylüler, Hazım Yıldız'ın cesedini, Engin Pamuk, Fikri Güler ve Yüksel Güzelel'i de Yuvacık köyü Kışlaoğlu mahallesi kırsalında buldu.

Define için gitmişler

Ekiplerin çalışmasıyla, Pamuk, Güzelel ve Güler ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hazım Yıldız'ın cesedi de aynı hastanenin morguna gönderildi.

Bu arada 4 kişinin define aramak için yaylaya gittikleri öğrenildi. 3 kişinin jandarmaya verdikleri bilgide tavuk yediklerini ve Yıldız'ın uyanamadığını söyledikleri belirtildi.

Düzce'de 11 kişi kurtarıldı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, araçlarıyla yaylaya gezmeye giden ve ani bastıran tipi ve kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 11 kişi, 10 saat sonra kurtarıldı.

İlçeye bağlı 1400 rakımlı Balıklı Yaylası'na gitmek için öğleden sonra üç ciple yola çıkan Bilal Akbaş ve 10 arkadaşı, bölgede oluşan yoğun kar yağışı ve tipi sonrası mahsur kaldı.

Araçları kara saplanan ve bulundukları yerde hareket edemeyen 11 kişi, telefonların çekmemesi nedeniyle 5 kilometre yürüyerek Gölormanı Orman İşletme Şefliğine kadar yürüdü. Burada orman görevlilerinden yardım isteyen vatandaşlar, olayı jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler, bölgeye ulaşmanın zor olması nedeniyle İl Özel İdaresinden yolun açılması için yardım istedi.

"Arabanın tekerlekleri havada kaldı"

İhbar üzerine iş makinaları ile yola çıkan ekipler, yaklaşık 5 saat süren zorlu yolculuğun ardından yaylaya ulaştı. Ekipler 1,5 metre kar olan bölgede bir vatandaşın traktörünün de yardımıyla mahsur kalan 11 kişinin araçlarını buldu.

Bilal Akbaş yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 saat boyunca mahsur kaldıklarını ve araç içinde beklediklerini belirterek, "Arabanın altı yere oturdu ve tekerler havada kaldı. Bulunduğumuz yerde uzun süre mahsur kaldık. Kar aniden bastırdı. Yaylaya çıkarken bu kadar yoktu. Ekipler geldi kurtulduk." dedi.

Bir italyan ve tercümanı kurtarıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tercümanı ve arkadaşları ile birlikte ormanlık alanda kara saplanarak mahsur kalan İtalyan müdürü KARDOFF ekipleri kurtardı.

Karabük'te özel bir fabrikanın müdürlüğünü yapan ve Off-Road tutkunu İtalyan Giuseppe Agazzi, yanında tercümanı iki Türk arkadaşı ile birlikte kendisine ait 4x4 aracı ile birlikte Sarıçiçek ormanına gezintiye çıktı. Kar kalınlığının 1.5 metreyi bulduğu orman yolunda araçları kara saplanarak arızalanması sonucu İtalyan Müdür, ve beraberindekiler mahsur kaldı. Kar yağışının giderek şiddetini arttırması sonrası telefon hatlarının da çekmediği bölgeden yaklaşık 2 saat yürüyen ekip Sarıçiçek göletine ulaşarak, yardım çağrısında bulundu. Bu sırada ihbar üzerine Sarıçiçek bölgesine giden Karabük Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü (KARDOFF) Derneği Başkanı Ahmet Demir ve ekibi zorlu hava şartlarına rağmen İtalyan Agazzi ile beraberindeki tercümana ulaşarak kurtardı.

KARDOFF ekibi daha sonra İtalyan Agazzi'nin kara saplanan ve arızalanan aracını paletli kar aracı ve 4x4 arazi araçların çeki halatlarının yardımı ile yaklaşık 2.5 saat süren çalışma sonrası kurtararak şehre indirdi.

Öte yandan KARDOFF ekipleri yol güzergahı üzerinde kayarak uçurumda askıda kalan ve yolda kalan diğer araçları da kurtardı.

Ankara'da da operasyon

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yaylaya çıkan 7 kişi otomobillerinin kara saplanması sonucu mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşları belediye ekiplerince kurtarıldı.

Ankara Elmadağ ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi'ndeki 1940 rakımlı İdris Dağı'na çıkan 7 kişi, dönüş yolunda araçlarının kara saplanması sonucu mahsur kaldı. Dağda mahsur kaldıklarını Yeşildere muhtarına bildirmesi sonucu olay yerine çok sayıda belediye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Elmadağ Belediyesi ekipleri ile AFAT ekiplerinin 5 saatlik çalışmanın ardından gruba ulaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavileri yapılan 7 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.