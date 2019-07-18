Define avcılarına suçüstü
KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde 2 kişi define ararken suçüstü yakalandı.18 Temmuz 2019 Perşembe 17:54
KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde 2 kişi define ararken suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kıyıköy beldesindejandarma ekiplerinin devriye faaliyetleri sırasında B.K ve V.K isimli 2 şahıs 1. derecede sit alanı içerisinde 2 adet arama çubuğu, 2 adet demir parçası ile birliktesuçüstü yakalandı. Gözaltın alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
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