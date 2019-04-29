Define avcıları suçüstü yakalandı Kahramanmaraş’ta izinsiz kazı yapan 4 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş’ta izinsiz kazı yapan 4 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Alınan bilgilere, Çağlayancerit ilçesi Kale Mahallesi Kalekatı Tepesi’nde izinsiz kazı yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Kaçak kazı yapan şüphelileri uzaktan takibe alan jandarma ekipleri, İ.F ( 33), T.C (30), C.C (34) ile H.G’yi (24) gözaltına aldı. Operasyonda 20 litrelik hidroflorik asit, 1 adet sırt çantası, 1 adet hilti, 3 adet batarya, 1 adet kürek, demir çubuk, 1 adet matkap, 1 adet balyoz, 1 adet çekiç, keser, 2 adet bıçak, 50 metre uzunluğunda elektrik kablosu, 5 adet demir murç, 3 adet eldiven ve 1 adet koruyucu gözlük ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, kaçak kazıda kullanılan ekipmanlara da el konuldu.

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