Define ararken mahkemelik oldular Tokat’ta izinsiz kazı yaparken yakalanan 7 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Tokat’ta izinsiz kazı yaparken yakalanan 7 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Güzeldere Köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi alarak çalışma yaptı. Kaçak kazı yapan 7 şahıs suçüstü yakalanırken, olay yerinde yeraltı tarama cihazı ile kazıda kullanılan araç gereç ele geçirildi. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı.

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