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Define ararken cin çarptı!

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 34 yıl önce yaşanan olayda, arkadaşlarıyla birlikte define ararken cin tarafından çarpıldığını iddia eden M.S., olayın ardından şehri terk ettiğini ve bir daha da dönmediğini anlattı.

22 Ocak 2019 Salı 21:54
Define ararken cin çarptı!

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 34 yıl önce yaşanan olayda, arkadaşlarıyla birlikte define arayan M.S.'yi iddiaya göre cin çarptı.

Başına gelen olayla hayatının şokunu yaşayan M.S., yaşadığı şehri terk ederek İstanbul'a yerleşti.

İnanılması güç olayı anlatan M.S., şu ifadeleri kullandı:

"1985 yılının Temmuz ayıydı. Arkadaşlarla birlikte daha önceden konuştuğumuz gibi kazı yapacağımız yere gittik. Ne kadar sürer, nasıl olur, tahmin edemiyorduk. Elbistan'da oturan bir hocayla haberliydik, daha önce bu işi onunla konuşmuştuk, Maravuz'da kazı yapacağız diye. Mümkün olursa kazıya hoca da götürülür, hoca okur üfler. Hoca uzaktan okuyordu. Neyse başladık kazmaya, bayağı indik. Dördüncü gün oldu toprak çıkarıyoruz, biri ayağımdan tuttu. Bir döndüm, döner dönmez yüzüme tokadı yedim. Kendimi kaybetmişim, zor attım kendimi dışarı."

Yaşadığı şokun etkisiyle kaçmaya başladığını anlatan M.S., "Ne dediğimi falan bilmiyorum ben o anda. Arkadaşlar da korktu ama benim kadar değil. Dur durak bilmiyorum, hemen gidelim dedim arkadaşlara. Takımları falan bırakıp çıktık." ifadelerini kullandı.

'Gurbete çıkmaya karar verdim'

Ertesi gün şehri terk etmeye karar verdiğini anlatan M.S., "Gurbete çıkmaya karar verdim. Bekardım zaten evli de değildim. Çalışmaya gidiyorum diye İstanbul'a geldim. Kimseye de anlatamadım o olayı. O gün yanımda olan arkadaşlarım dışında kimseye demeden İstanbul'a geldim. Burada iş güç derken yıllarımız geçti kaldık ama hiç unutamıyorum o olayı." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 21:54
  1. Kahramanmaraş
  2. İstanbul
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YORUM YAZ

  • JhonJhon50 dk önce
    Sen de bunu yedin
  • ahmetahmet57 dk önce
    zavallı cahil muhteris bunlar:)) hocanın kapsama ve manyetik etkili dua mesafesi kazı bölgesiymiş:)) zavallı cinlerin ayaktan tutma ve tokat atma gibi insana özgü davranışlar dışında bir çarpma yöntemi de yokmuş yani:)) bunları korkutup kaçırdıktan sonra kimbilir hangi yeni zenginler türedi o memlekette:)) kolay yolda zengin olma hevesi kazandırdığından çok çok fazla ocağı söndürmüştür...
  • ÜmitÜmit57 dk önce
    Devlet artık böylemi önüne geçmeye çalışıyor size böyle haberler yaptırarak millet bırakın şansını denesin kimse boştan yere kazmıyor

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