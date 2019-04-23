Defalarca yere yığıldı, yardıma gelene de tepki gösterdi Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde alkollü bir vatandaş, yolda defalarca yere yığıldı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde alkollü bir vatandaş, yolda defalarca yere yığıldı. Zor durumdaki adam, kendisine yardım etmek isteyen duyarlı vatandaşlara da tepki gösterip, uzaklaşmalarını istedi.



Yeni Mahalle İnönü Caddesi’nde alkollü olduğu öne sürülen yaya halindeki bir kişi, ayakta durmakta zor anlar yaşadı. Defalarca yere yığılan adamın yardımına çevredeki duyarlı vatandaşlar yetişti. Yardım eli uzatan vatandaşlar, alkollü kişinin tepkisiyle karşılaştı. Durumunun iyi olduğunu söyleyen adam, yardıma gelenlerin yanından uzaklaşmalarını istedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.