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Korona Virüs Defalarca kullanılan maskelerle ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı
Korona Virüs

Defalarca kullanılan maskelerle ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı

Yapılan yeni bir araştırma, yeni tip koronavirüs salgınına karşı defalarca kullanılmış maske takmanın hiç maske takmamaktan daha az etkili olduğunu ortaya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 23:07:00 -
Defalarca kullanılan maskelerle ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı hayati önem taşıyan maskelerle ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Massachusetts Lowell Üniversitesi ve California Baptist Üniversitesi ortaklığında yürütülen araştırma sonucu bilim insanları, koronavirüse karşı defalarca kullanılmış maske takmanın hiç maske takmamakan daha az etkili olduğu sonucuna ulaştı.

Çalışma kapsamında üç katlı tıbbi maskeleri inceleyen araştırmacılar, etraftaki parçacıkların neredeyse dörtte üçünün maske tarafından filtrelenebildiğini keşfetti. Ancak birden çok kullanılan maskelerde filtrelenen parçacık oranının dörtte bire düştüğü belirtildi.

Uzmanlar ayrıca farklı maske şekillerinin farklı koruma seviyeleri sağladığını söylerken, kıvrımların zamanla verimliliklerini yitireceğini aktardı.

Araştırmacılar, pileli cerrahi maske takan bir kişinin bilgisayar modelini geliştirerek, kullandıkları sayısal yöntemlerle parçacıkların malzeme üzerindeki hareketini inceledi. Ayrıca ekip, kullanılan maskedeki aerosollerin burun, akciğer ve yutakta nerede biriktiğini gözlem altına aldı.

Bulgular, yüzün etrafındaki havanın akış şeklinin değiştiğini gösterdi. Havanın maskenin yüzeyinde düşük hızla dolaştığı görüldü. Üç katlı cerrahi maskelerde filtreleme verimliliğinin yüzde 65 olduğunu söyleyen araştırmacılar, kullanılmış maskelerin verimliliğinin yüzde 25 olduğunu ve potansiyel olarak hiç maske takmamaktan daha kötü olduğunu söyledi.

Bunun nedeninin ise cerrahi maskelerdeki kıvrımların hava akışı modellerini etkilemesi ve defalarca kullanıldıklarında şekil değiştirerek etkinliklerinin azalması olabileceği bildirildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan biyomedikal mühendisi Dr. Jinxiang Xi, "Eski ya da yeni maske takmanın, takmamaktan daha koruyucu olduğunu düşünmek son derece normaldir. Ancak araştırmamız gösterdi ki bu fikir yalnızca partiküllerin beş mikrometreden daha büyük olduğu durumlar için geçerli, 2.5 mikrometreden daha küçük partiküller için geçerli değil. Halk sağlığı ile ilgilenen yetkililerin, yüksek etkili maske seçimi, yüksek koruma için maskenin doğru kullanımı, aşırı kullanılmış veya süresi dolmuş cerrahi maske kullanımından kaçınma gibi mevcut önleyici tedbirleri güçlendirmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalışmanın detayları Physics of Fluids adlı bilimsel dergide yayınlandı.

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