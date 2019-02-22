0553 313 94 23

’Deepsea Metro-1’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Akdeniz’de yapılacak derin sondaj için kullanacağı dev gemi ’Deepsea Metro-1’, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

22 Şubat 2019 Cuma 10:55
’Deepsea Metro-1’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Akdeniz’de yapılacak derin sondaj için kullanacağı dev gemi ’Deepsea Metro-1’, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.


İspanya’nın Algeciras Limanı’ndan yola çıkan ve Yalova’ya giden 51 bin 283 groston ağırlığında 229 metre uzunluğundaki Deepsea Metro 1, 10 bin feete kadar sondaj yapabilecek. 262.5 milyon dolara satın alınan gemi, ekstra ekipmanla birlikte derinlik 12 bin feete kadar inebilecek.


Türkiye’nin ilk sondaj gemisi olan ve adı ‘Fatih’ olarak değiştirilen derin deniz sondaj gemisi Deepsea Metro II ile birlikte TPAO tarafından kullanılacak ve Türkiye’nin ikinci aktif sondaj gemisi olacak olan ’Deepsea Metro-1’ saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Geçişi esnasında ‘TCG’ Heybeliada Firkateyni ile Sahil Güvenlik botlarının refakat ettiği gemi Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.


’Deepsea Metro-1’, Türkiye’nin envanterine dahil edilecek. Gemiyle Karadeniz ve Akdeniz’de aktif sondaj faaliyetlerinde bulunulacak. ’Fatih’in ikizi olan gemi tersanedeki işlemlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ismi verilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 10:55
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kazadaaracın içinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber oldular
    1. Kazadaaracın içinde sıkışan sürücüyü..
    2. Tokat’ta ahşap ev alevlere teslim oldu
    3. Batman'da iki kişinin katil zanlısı 10..
    4. AP'nin 2018 Türkiye raporu taslağı
    5. Binali Yıldırım, Sultanbeyli'de
    6. HUGO BOSS İzmir’e ‘Yılın Çalışan..
    7. GÜNCELLEME - Reyhanlı saldırısının..
    8. "Geçen yıl 129 bin 787 terör..
    9. Marsh’tan Türkiye’deki 50’nci yılında..
    10. Hindistan’da sahte içkiden 17 kişi öldü
    11. Başkan Çalışkan’dan gazilere ve şehit..
    12. “Geç kalma lüksümüz yok”
    13. Vergi Müfettişleri Derneği İzmir..
    14. MEB'den özel okul tabelalarına düzenleme
    15. Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi..
    16. Turkcell’den yatırım atağı
    17. Hindistan Yüksek Mahkemesinden..
    18. Akhisar’da kaçak dökülen molozlar..
    19. Cezayir'de muhalefetin en güçlü ortak..
    20. ANALİZ - Batı'da imajı bozulan MbS..
    21. ‘13. Uluslararası Robot Yarışması’..
    22. Bursa'da baltayla işlenen cinayetle..
    23. Elektrikte "tarımsal faaliyetler..
    24. Başkan Uğurlu’dan mahallelere çıkarma
    25. Çin: "Venezuela’nın insani yardıma..
    26. Altay’ın gözü 3. galibiyette
    27. Kuzey Kore'den uluslararası örgütlere..
    28. Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu acil..
    29. “Dolar düştükçe havayı bozmaya..
    30. Erkek Milli Takım judokaların Japonya..
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...