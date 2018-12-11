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Dedesinden öğrendiği teknik, geçim kaynağı oldu

Hataylı Aytek Can Günaltay, dedesinden öğrendiği ve kamyon arkası yazılarıyla pekiştirdiği pentür tekniğiyle, ünlü firmaların mobilyalarını işleyerek hem kazanç elde ediyor hem de son temsilcilerinden olduğu bu tekniği yaşatmaya çalışıyor- Aytek Can Günaltay:- "Küçük yaşlarda kamyon garajlarında kamyonların arkasına yazı yazardım. Fırçadan para kazanmaya böyle başladım. Ardından dedemin yaptığı o mor menekşelerin, güllerin, çiçeklerin dünyasına geçtim ondan sonra da mobilya sektörüne girerek bu sektörde pentür yapmaya başladım"

11 Aralık 2018 Salı 11:12
Dedesinden öğrendiği teknik, geçim kaynağı oldu

HATAY (AA) - LALE KÖKLÜ - Hataylı Aytek Can Günaltay, dedesinden öğrendiği ve kamyon arkası yazılarıyla pekiştirdiği pentür tekniğiyle, ünlü firmaların mobilyalarını işleyerek hem unutulmak üzere olan bir uygulamayı yaşatıyor hem de geçimini sağlıyor.

Pentür tekniğinin son temsilcilerinden 64 yaşındaki Günaltay, pentürle ünlü firmaların mobilyalarına renk veriyor.

Fırça darbeleriyle değişik renk ve çeşitte çiçek motiflerinin mobilyalara işlendiği pentür tekniğini, küçük yaşlarda dedesi "Pentürcü Mehmet Efendi" olarak tanınan Emin Atahan'dan öğrenen Günaltay, kamyon arkası yazıları yazarak becerisini geliştirdi.

İstanbul'da mobilya sektöründe pentür uygulamaları yapan Günaltay, ancak bir süre mesleğine ara verdi. Günaltay, yaklaşık 2 yıl önce ise Hatay'a dönerek, kendisine ait eski Antakya evini atölye yaptı ve fırçasını yeniden eline aldı.

Atölyesinde ünlü mobilya firmalarının ürünlerine yaptığı motiflerle unutulmaya yüz tutan pentürü yaşatan Günaltay, bu tekniği gelecek nesillere aktarmak istiyor.

-"Pentür mobilyaya kalite getiriyor"

Günaltay, AA muhabirine, dedesinden öğrendiği teknikle genç yaşta mobilya sektöründe çalışmaya başladığını ve yüksek bir gelir elde ettiğini anlattı.

Memleketine döndükten sonra da ismini duyan ve geçmişteki çalışmalarını bilen firmalardan teklifler aldığını aktaran Günaltay, şöyle konuştu:

"İlkokul 3'ten 5'e kadar Fransız idadisinde resim öğretmeni olan dedemden eğitim aldım. Dedemden öğrendiklerimle o küçük yaşlarda kamyon garajlarında kamyonların arkasına yazı yazardım. Fırçadan para kazanmaya böyle başladım. Ardından dedemin yaptığı o mor menekşelerin, güllerin, çiçeklerin dünyasına geçtim. Ondan sonra da mobilya sektörüne girerek bu sektörde pentür yapmaya başladım. Yatak odası başlıkları, dolap kapakları derken 25 yaşıma kadar İstanbul'da bu sektörde çalıştım, daha sonra yeterli gelmeyince bir firmada yönetici oldum. Ardından memleketime gelerek tekrar fırçayı elime aldım ve kaldığım yerden bu tekniği sürdürmeye başladım."

Dede yadigarı tekniği devam ettirmek istediğini belirten Günaltay, 7'den 70'e "Ben de yapabilirim" diyen herkesi atölyesine beklediğini söyledi.

Pentür yapımının maliyetli olmadığının altını çizen Günaltay, "Günümüzde de lüks mobilya sektörünün hepsinde pentür sanatını görürsünüz, mobilyaya bir kalite getiriyor. Kişiye kazancı da var." diye konuştu.



Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 11:12
  1. Hatay
  2. pentür
  3. sanat

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