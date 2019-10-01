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13 yıldır kayıp dedesi hakkında verdiği ifade sonrası polis kazı başlattı

Uşak'ta 18 yaşındaki Seyhan Akduman'ın kayıp olan dedesi için "Dedemi gözümün önünde öldürdüler. Beş yaşındaydım. Korktuğum için söyleyemedim" şeklindeki ifade verdi. Genç kızın itirafı sonrası ekipler harekete geçti.

01 Ekim 2019 Salı 14:23
13 yıldır kayıp dedesi hakkında verdiği ifade sonrası polis kazı başlattı

Uşak'ta 13 yıl önce, 49 yaşındayken kayıplara karışan müzisyen Mehmet Yobaz'ın, o tarihte 5 yaşında olan torunu Seyhan Akduman'ın (18), dedesini, sevgilisinin öldürdüğünü söylemesi, polisi harekete geçirdi. Torunun, cesedin atıldığını söylediği arazide kazı çalışması başlatılırken, sevgili ile cinayeti birlikte işlediği iddia edilen ve gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen Ekrem P., gözaltına alındı.

Müzisyen Mehmet Yobaz, 13 yıl önce kayboldu. Kayıp başvurusu üzerine güvenlik güçleri Yobaz'ı aradı. Ancak aradan geçen zamana rağmen Mehmet Yobaz'ın izine rastlanmadı.

"Korktuğum için söylemedim"

Mehmet Yobaz'ın torunu Seyhan Akduman, bu sabah emniyet müdürlüğüne giderek, dedesinin cinayete kurban gittiğini söyledi. O tarihte 5 yaşında olduğunu, dedesinin bir müzikholde garsonluk yapan Ayhan A. adlı kadınla birlikte yaşadığını anlatan Akduman, kadının Ekrem P. ile de ilişkisi olduğunu söyledi. Seyhan Akduman, Ayhan A. ile Ekrem P.'nin, dedesini, evde, baltayla gözleri önünde öldürdüklerini öne sürerek, "Beş yaşındaydım. Korktuğum için söyleyemedim. Sonra dedemin cesedini, 2. Şehitler Mezarlığı yanındaki boş arazide bulunan kuyuya attılar" dedi.

Hemen harekete geçen polis, Mehmet Yobaz'ın cesedin atıldığı öne sürülen bölgeye gitti. Toplu koınutlar yapılan bölgede, kuyuya rastlanmadı.

Kazı çalışması başlatıldı

Aradan geçen sürede kuyunun toprak dolmuş olma ihtimali üzerine bölgede kazı çalışması başlatıldı. Kazı çalışması sürerken, polis Ayhan A. ve Ekrem P.'yi gözaltına aldı.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 14:23
  1. Mehmet Yobaz
  2. Seyhan Akduman
  3. Uşak

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