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Dedelerinin tamgasını istismar eden İP'ten Nilhan Osmanoğlu'na skandal hakaret!

Osmanlı Hanedanı'nın simgesini istismar eden ve siyasi meta haline getiren İP Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, İsmet İnönü hakkındaki gerçeği açıklayan Nilhan Osmanoğlu'na pişkin ve seviyesiz bir şekilde hakaretle cevap verdi. Hükümete ise çağrıda bulunan İP'li vekil, Osmanoğlu'nun susturulmasını istedi.

08 Şubat 2019 Cuma 01:31
Dedelerinin tamgasını istismar eden İP'ten Nilhan Osmanoğlu'na skandal hakaret!

2. Abdülhamid Han'ın torunu Nilhan Osmanoğlu'na, tek parti döneminde bıraktığı izle tanınan İsmet İnönü'nün "Türkiye'ye geri dönüşe izin verme" vaadiyle mücevher aldığını ifade etmesinin ardından o gerçeği hazmedemeyen İP'li Yavuz Ağıralioğlu'nda skandal bir hakaret geldi.

Osmanlı Hanedanı'nın boyu olan Kayı'nın tamgasını kullanan İP'in temsilcisi Ağıralioğlu'nun Osmanlı'yı istismar ederken utanmadan onların sürgünde acı çektiklerini ifade ederek Nilhan Osmanoğlu'na saldırdı.

Sefalete mahkum eden zihniyete tek kelime etmeyen İP'li vekilin, gerçeği haykıran Osmanoğlu'nu hedef alması, İP'in maskesini düşürerek CHP zihniyetinden pek farkı olmadığını adeta ilan etti.

Twitter'dan açıklamalarda bulunan Ağıralioğlu, "Dedelerinin hatıralarına hürmetsizlikle ceddini ticarî meta hâline getirenleri yeni görüyoruz" ifadelerini kullanırken Osmanlı tamgasını istismar ettiğini gözlerden kaçırdı.

Hükümetten de Osmanoğlu'nun susturulmasını isteyen Yavuz Ağıralioğlu şu skandal açıklamalarda bulundu:

"Tek kelime Türkçe bilmeden, yurtdışında doğmuş büyümüş hanedan üyelerindeki asaleti, zarafeti, nezaketi, ahlâkı, paraya pula tenezzülsüzlüğü ve vakûr duruşu gördükten sonra, bu ülkemizdeki nevzuhur hanedan üyelerinin paçozluğunu, görgüsüzlüğünü ve vakarsız hâllerini yadırgıyoruz!

Vefat ettiğinde cebinde tek kuruş bulunmayan; izzetli ve vakûr bir şekilde hayatını idame ettiren; bulaşıkçılık, bekçilik, hamallık dahi yapmış, hanedanın şerefli mensuplarını gördük.

Dedelerinin hatıralarına hürmetsizlikle ceddini ticarî meta hâline getirenleri yeni görüyoruz.

İktidar, muhafazakârlık, mukaddesatçılık ve Osmanlı hassasiyeti adına bu pespayeliğe müsaade etmemelidir. Üniversite kürsülerini ve tv ekranlarını bize kapatacağınıza, milletimizin gözünün önünde ceddine kötülük edenlere kapatın. Enerjinizi buraya harcayın. İstirham ediyorum."

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 01:31
  1. Yavuz Ağıralioğlu
  2. Nilhan Osmanoğlu

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