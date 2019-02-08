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Dedelerinden kalan sandıktan 400 yıllık tarih çıktı

Konya'nın Sızma Mahallesi'nde 1800'lü yıllarda yaşayan Hocazade Mehmet Efendi'nin torunları, dedelerinden kalan 42 adet yazma eser ile 80 adet nadir tarihi niteliğe sahip matbu kitabı Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğüne bağışladı- Bölge Müdürü Şahin:- "İncelemelerimizde eserler arasında medresede okutulan hadis, tefsir, felsefe ve mantık kitaplarının yanı sıra icazetnamelere rastladık. Özellikle Sille ve Sızma yöresinin maarif tarihi araştırıcıları için önemli belgeler yer alıyor"

08 Şubat 2019 Cuma 14:52
Dedelerinden kalan sandıktan 400 yıllık tarih çıktı

KONYA (AA) - Konya'da bir aile, 1800'lü yıllarda yaşayan dedeleri Hocazade Mehmet Efendi'den kalan sandıktaki, bazıları 400 yıllık kitap ve belgeleri Bölge Yazma Eserler Kütüphanesine bağışladı.

Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü Bekir Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkez Selçuklu ilçesi Sızma Mahallesi'nde yaşayan Hamza ve Halim Kaya'nın kendilerine müracaat ederek, 1800'lü yıllarda yaşayan dedeleri Hocazade Mehmet Efendi'ye ait kitapları bağışlamak istediklerini söyledi.

Bunun üzerine Kaya ailesinin Sızma'daki evine gittiklerini belirten Şahin, "Kitapları inceledik. Bilim ve eğitim tarihimize ışık tutacak, yerel tarih araştırıcılarına da kaynaklık edecek birtakım kitap ve belgelere rastladık. Burada 42 adet yazma eser mevcut. Bunların her biri ayrı değer taşıyor. 80 tane de nadir tarihi hüviyete ait matbu kitap var. Ayrıca değişik resmi evraklar da yer alıyor." diye konuştu.

- "Bölgedeki insanları eğiten bir alim olduğunu öğrendik"

Şahin, eserler arasında nüfus defterine de rastladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İncelemelerimizde eserler arasında medresede okutulan hadis, tefsir, felsefe ve mantık kitaplarının yanı sıra icazetnamelere rastladık. Özellikle Sille ve Sızma yöresinin maarif tarihi araştırıcıları için önemli belgeler yer alıyor. Araştırmalarımızda Hocazade Mehmet Efendi'nin yaklaşık 200 yıl önce başta Sızma ve Sille olmak üzere Konya yöresinde tanınan, dönemin danışılan, fetva sorulan, kendisinden bilgiler alınan ve bölgedeki insanları eğiten bir alim olduğunu öğrendik. Kaya ailesine bizim medeniyet tasavvurumuzun birinci derece kaynağı olan eserleri kütüphanemize bağışladıkları için çok teşekkür ediyoruz."

Eserleri kütüphaneye taşıyacaklarını ifade eden Şahin, hasarlı olanların temizlik işlemlerinin yapılacağını, kayıt ve dijitalleştirmeden sonra okuyucunun hizmetine sunulacağını anlattı.

Hocazade Mehmet Efendi'nin 5. kuşaktan torunları Halim ve Hamza Kaya ise kuşaktan kuşağa aktarılan ve korunan, dedelerine ait kitaplardan isteyenlerin faydalanması için bağışlama kararı aldıklarını aktardı.


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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 14:52
  1. 400 yıl
  2. Konya
  3. Tarih
  4. Yazma eser

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