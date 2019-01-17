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Dedektif gibi komşu hırsızlık şüphelilerini yakalattı

Samsun'da komşusunun inşaatından hırsızlık yapıldığından şüphelenen ve çektiği fotoğrafları inşaat sahibine gönderen kişi, 2 zanlının yakalanmasını sağladı

17 Ocak 2019 Perşembe 15:24
Dedektif gibi komşu hırsızlık şüphelilerini yakalattı

SAMSUN (AA) - Samsun'da inşaattan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde komşusunun inşaatından hırsızlık yapıldığından şüphelenen kişi, zanlıların fotoğraflarını çekerek araç plakasıyla birlikte inşaat sahibi Alkan T'ye attı.

Alkan T'nin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu hırsızlığı K.A. (36) ile K.İ'nin (37) yaptığını belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, 32 musluk, 11 mutfak bataryası, 21 banyo bataryasını çaldıkları öne sürülen zanlıları yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 15:24
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