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Dededen toruna tarihi bir pilavcı

İzmir’de, 1955 yılında Şükrü Barış tarafından at arabasıyla dağıtılan pilavlar, bugün torunu Kadir Barış tarafından Alsancak’ta açılan tarihi iş yerinde satışa sunuluyor.

23 Şubat 2019 Cumartesi 14:13
Dededen toruna tarihi bir pilavcı

İzmir’de, 1955 yılında Şükrü Barış tarafından at arabasıyla dağıtılan pilavlar, bugün torunu Kadir Barış tarafından Alsancak’ta açılan tarihi iş yerinde satışa sunuluyor. Dedesinden kalan mirasa sahip çıkan Barış’ın hedefiyse, iş yerlerini Türkiye genelinde yaygınlaştırmak.


1955 yılında Şükrü Barış, o yıllarda at arabası ve eşeklerle yaptığı pilavları satışa sunuyordu. Pilavcılık geleneği ise Konak ilçesindeki Alsancak’ta, Barış’ın torunu Kadir Barış (32) tarafından devam ettiriliyor. Dedesinden kalan mirasa sahip çıkan genç adam, Tarihi Alsancak Pilavcısı ismini verdiği iş yerinde yıllardır İzmirlilere hizmet veriyor. İş yerini miras kalan pilavcılık malzemeleriyle donatan Barış, ata yadigarı malzemelere gözü gibi bakıyor.


Barış’ın tarihi iş yerindeyse, “Tek rakibimiz anneleriniz” sözü dikkat çekiyor. Yaklaşık 64 yıl önce başlatılan pilavcılıkta mirasa sahip çıkan Barış, iş yerinde; ciğerli pilav, tavuklu pilav, kavurmalı pilav gibi çeşitlerle İzmirlilere hizmet verdiğini söyledi.



Hedefi Türkiye’de yaygınlaştırmak ve franchising vermek


Kadir Barış, iş yerini Türkiye’de yaygınlaştırmak istediklerini ve çeşitli illerde franchising vermek istediklerini de belitti. Barış, "Dedemden miras kalan bir meslek. Dedem 1955 Kemeraltı, Kadifekale bölgesinde at arabası ile bu işe başlamış. Daha sonra biz dedemizden bu bayrağı devraldık. Bugün ekmeğimizi bu meslekten kazanıyoruz. Tarihi bir iş yerimiz var. Ev yemekleri hizmeti de veriyoruz. Öğrencilerimizden rağbet görüyoruz. Bizim için öncelikle olan lezzet. O yüzden sloganımız da; ‘tek rakibimiz anneleriniz.’ Hedefimiz Türkiye’de her yere ulaşmak. Bu konuda franchising vereceğiz. Bizim burada düşüncemiz dedemizden aldığımız mirası tüm Türkiye geneline yaygınlaştırma. Şuan öncelikle İzmir, ardından da Türkiye genelinde şubeler açacağız. Bizim burada düşüncemiz dedemizden aldığımız mirası tüm Türkiye geneline yaygınlaştırmak" dedi.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 14:13
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