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Dededen toruna bir asırdır süren ramazan geleneği

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dededen toruna bir asırdır süren ramazan geleneğinde ihtiyaç sahipleri sevindiriliyor- DAK Başkanı olan Sebih Tanrıverdi:- "Zamanın olanaklarına göre dedemin 1900'lü yıllarda başlattığı bu geleneği vefatının ardından babam sürdürdü"- "Peygamber Efendimizin, 'Komşusu açken tok gezen bizden değildir' hadisi şerifinden yola çıkarak bir asırdır bu geleneği sürdürüyoruz"

31 Mayıs 2019 Cuma 22:05
Dededen toruna bir asırdır süren ramazan geleneği

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dededen toruna bir asırdır süren ramazan geleneği, ilçedeki ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor.

Doğubayazıt'ın tanınmış kanaat önderlerinden Yusuf Tanrıverdi'nin 1900'lü yılların başında başlattığı ve ihtiyaç sahiplerinin sofralarını bereketlendiren ramazan geleneğini, oğlu Mustafa'nın ardından torunu Sebih Tanrıverdi devam ettiriyor.

Doğubayazıt Arama Kurtarma Derneği (DAK) Başkanı olan Sebih Tanrıverdi, 2004'te devraldığı geleneği 2011'den itibaren de dernek bünyesinde gerçekleştiriyor.

Tanrıverdi, Uluyol Mahallesi'ndeki evinin bir bölümüne kurduğu aş evinde hazırlanan dört çeşit yemeği, ramazan boyunca her gün bin 500 ihtiyaç sahibine ulaştırıyor.

Tanrıverdi, evinin önündeki alanda kurduğu ve babasının ismini taşıyan iftar çadırında da ramazanın her günü yaklaşık 250 kişiyi ağırlıyor.

Sebih Tanrıverdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dedesinin ilçede sevilip sayılan birisi olduğunu söyledi.

Bir asırdır devam eden ramazan geleneğinin dedesinin ramazanın her günü evinde ihtiyaç sahiplerine kurduğu sofrayla başladığını anlatan Tanrıverdi, "Önce dedem, ardından da babam, fakirler için kurdukları iftar sofraları ve yardımlarla tanınan, sevilip sayılan insanlardı. Babamın da vefatının ardından geleneği ben devraldım. 15 senedir devam ettiriyorum." dedi.

-"Komşusu açken tok gezen bizden değildir"

Tanrıverdi, "Peygamber Efendimizin, 'Komşusu açken tok gezen bizden değildir' hadisi şerifinden yola çıkarak bir asırdır bu geleneği sürdürüyoruz. Ramazan, aynı zamanda yardımlaşma ve kardeşlik ayıdır. Kardeşlerimizin hayır duaları, bu dünyada bizim için en büyük ödüldür." ifadesini kullandı.


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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 22:05
  1. Ağrı
  2. Bir asırdır süren "ramazan" geleneği
  3. Doğubayazıt
  4. Doğubayazıt Arama Kurtarma Derneği
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  7. Sebih Tanrıverdi

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