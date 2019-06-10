0553 313 94 23

Dede mesleğini yaşatmaya devam ediyor

Çankırı’da yaklaşık yarım asırdır bıçakçılık işiyle uğraşan aile, dede mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

10 Haziran 2019 Pazartesi 17:46
Dede mesleğini yaşatmaya devam ediyor

Çankırı’da yaklaşık yarım asırdır bıçakçılık işiyle uğraşan aile, dede mesleğini yaşatmaya çalışıyor.


Mesleğiyle ilgili açıklama yapan Uğur Sezgin, "Mesleğe 1970’li yıllarda dedemin yanında çırak olarak başladım. Daha sonra devlet kurumuna girdikten sonra babam devraldı dededen kalan sanatımızı. Emekli olduktan sonra da ben ondan devraldım ve 3. nesil olarak mesleği sürdürmekteyim. Çankırı’da başladık ve Çankırı’da devam etmekteyim. Bıçakları daha önceden imalatını yapıyorduk ama şu anda yapmıyoruz. Sadece tamirat bileme üzerine sürdürmekteyiz. Çankırı’da sadece bıçakçılık işini yapan sadece biz varız" dedi.


Sezgin, "Müşterilerin ihtiyacına göre cevap vermeye çalışıyoruz. Bizim müşterimiz geldiğinde iyi bir bıçak istiyor. Biz de bıçağı ne amaçla kullanacağını sorar ve ona göre bıçak veriyoruz. O kadar çeşitli bıçaklar var ki şu anda Çin malları çıktı. Kurban Bayramı yaklaştığında piyasa değerinin çok çok altında bıçaklar satılmakta. İnsanlar bileme yaptırmak için geldiğinde o zaman farkına varıyoruz. Artık bıçaklarda ahşap saplar bitti. Ziraat mantar hastalığın yapıyor diyor genelde plastik saplı bıçaklar kullanılıyor. Türkiye’de üretimi yapılan bıçaklarımız gerçekten kaliteli" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 17:46
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bahçeli'den İzlanda'ya sert tepki: Tek kelimeyle skandal ötesi!
    1. Bahçeli'den İzlanda'ya sert tepki: Tek..
    2. Söke’nin genç meclis üyesi Egemen..
    3. Bu haberi okuduktan sonra her gün..
    4. Nilüfer’de futbol şöleni
    5. MHP Genel Başkanı Bahçeli, "A Milli..
    6. "Malezya'nın, Zakir Naik'i iade etmeme..
    7. Buzdolabı yangına sebep oldu
    8. Bakan Kurum’dan “Sıfır Atık Projesi”..
    9. "Sıfır Atık Projesiyle yıllık 20..
    10. ’Hükumet Kadın’ filmi Gaziantep’te..
    11. Eczacılık öğrencileri ecza depolarını..
    12. Mogan Gölü'nde ceset bulundu
    13. MHP Lideri Bahçeli: "Teknik Direktör..
    14. MHP lideri Devlet Bahçeli: "A Milli..
    15. MHP lideri Devlet Bahçeli: "Başarının..
    16. İki otomobil çarpıştı; 4 yaralı
    17. Dede mesleğini yaşatmaya devam ediyor
    18. Evde mahsur kaldı yardımına itfaiye ve..
    19. İspanyol başkandan Malatya’ya ziyaret
    20. İlkadım Belediye meclis toplantısı
    21. Başkan Özlü “Düzce baştanbaşa..
    22. Edirne'de bir haftada 1997 düzensiz..
    23. CHP MYK toplantısı sona erdi
    24. Erzurum’da iki köy arasında arazi..
    25. Eğitim uçuşu faciayla sonlandı
    26. "İran’ın (uranyum) üretiminde artış..
    27. ‘AUTOFEST’ rüzgârı 41 Burda’da başlıyor
    28. AA muhabiri Nişancı adına özel ödül..
    29. İspanyollara Türk kültürü tanıtılacak
    30. Yoğun yağış Polatlı’daki tarlaları..
    Bu kulis başka gazetede yok: Uğur Dündar’ı CHP istemedi! Dündar’ı geri çeken o ‘tepe isim’ kim?
    Bu kulis başka gazetede yok: Uğur Dündar’ı CHP istemedi! Dündar’ı geri çeken o ‘tepe isim’ kim?
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"