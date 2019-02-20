0553 313 94 23

"Dede" lakaplı golcü, "ben hala buradayım" diyor

- Demir Grup Sivasspor'un 35 yaşındaki forveti Arouna Kone, ligde son 4 maçta 5 kez fileleri havalandırdı, 1 asist yaptı- Gol sevinçlerini elinde baston varmış gibi ilginç bir dansla kutlayan Kone, yaşıyla ilgili eleştirilere de golleriyle cevap veriyor- Fildişi Sahilli forvet Arouna Kone: "Eskiden bana 'baba' derlerdi, şimdi de 'dede' diyorlar"- "Futbol oynadığım sürece 'ben hala buradayım' derim ve bu hareketimi yapmaya devam ederim"

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:23
"Dede" lakaplı golcü, "ben hala buradayım" diyor

SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un 35 yaşındaki forveti Arouna Kone, ligde son 4 maçta takımına 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Kırmızı-beyazlı ekipte ikinci sezonunu geçiren Kone, son haftalardaki başarı grafiğiyle dikkati çekiyor. Bu sezon attığı 8 golle takımının başarısına önemli katkı sağlayan Fildişi Sahilli forvet, son 4 maçta ise 5 kez fileleri havalandırdı, bir de gol pası verdi.

Gol sevinçlerini elinde baston varmış gibi ilginç bir dansla kutlayan Kone, yaşıyla ilgili eleştirilere de golleriyle cevap veriyor.

Arouna Kone, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başında iyi bir kamp süreci geçirdiklerini ancak lige iyi başlayamadıklarını söyledi.

Bu sıkıntılı süreci teknik direktör değişikliğiyle çabuk atlattıklarını belirten Kone, kırmızı-beyazlı ekibin ligde son haftalarda iyi bir performans sergilediğini ifade etti.

Sivasspor'un güçlü bir takım olduğuna vurgu yapan golcü oyuncu, yeni transferlerin de adaptasyon sürecini çabuk atlatarak takıma uyum sağladıklarını aktardı.

Kone, teknik direktör Hakan Keleş'in pozitif enerjisinin kendilerine güç verdiğini dile getirerek, "Futbolda şans faktörü de çok önemli, bunu inkar etmeyelim. Şu anki durumda takımımdan, teknik heyetimizden gayet mutluyum." dedi.


- "Avrupa neden olmasın"


Ligin 8. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmada rakibiyle girdiği pozisyon sonrasında elmacık kemiğinin kırıldığını hatırlatan Kone, sakatlığı dolayısıyla zor bir süreç geçirdiğini anlatarak, "Yeri geldi maske taktım, maskeden çok rahatsız oldum. İlk devre bittikten sonra ülkeme döndüm ve tatil yerine fiziki kondisyonumu yükseltmeye çalıştım. Antalya kampı sürecinin ardından yeni bir çıkış yakaladım." diye konuştu.

Kırmızı-beyazlı ekibin sezon sonunda Avrupa Ligi'ne katılma başarısı göstereceğine inandığını dile getiren Kone, "UEFA Avrupa Ligi neden olmasın, imkan var. Şu andaki yakaladığımız yükselişle herkesin sorumluluğunu yerine getirmesi ve inanmasıyla bir bakarsınız Avrupa hedefimizi yakalarız." ifadelerini kullandı.

Ligde 8. gole imza atan Kone, gol sayısı konusunda kendisine herhangi bir hedef belirlemediğini söyleyerek, "Sonuçta takımımın kazanmasını istiyorum. Bir santrfor olarak gol de atmak istiyorum. Maçlarda bir bütün olarak, takım olarak hareket etmek istiyoruz. Ne kadar çok gol atarsam takımım için o kadar iyi olacaktır." şeklinde görüş belirtti.


- "Baba diyorlardı şimdi 'dede' diyorlar"


Attığı goller sonrasında elinde baston varmış gibi yaptığı ilginç gol sevincinin bir dans türü olduğunu da aktaran Kone, şunları kaydetti:

"Her antrenmandan sonra güzel bir hareketim olursa takım arkadaşlarımla bunu yapıyorum, bu böyle gelişti. Eskiden bana 'baba' derlerdi şimdi de 'dede' diyorlar. O yüzden bu dans türü de aynı şekilde devam edecek ve gol attıkça böyle kalacak. Aslında futbolda önemli olan yaş değil, önemli olan kendine iyi bakmak, gerçek bir sportmen gibi davranmak ve vücudunu korumaktır. Bunu yaptığım sürece 'ben hala buradayım' derim ve bu hareketimi yapmaya devam ederim. Takımımdan gerçekten çok memnunum, muhteşem bir ortamımız var."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:23
  1. Arouna Kone
  2. Demir Grup Sivasspor
  3. Futbol
  4. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beyoğlu’nda güvelik kamerasına yansıyan "seri hırsız" gözaltına alındı
    1. Beyoğlu’nda güvelik kamerasına..
    2. Prof. Dr. Turna: "Prostat ve böbrek..
    3. Ford'un geliştirdiği teknoloji "Şerit..
    4. Muratpaşa’da kadınlar 8 Mart’a..
    5. Alaşehir’de yetenekli müzisyenler..
    6. İmamoğlu yaşadığı şoku anlattı! 'Beni..
    7. Büyük göğüsler sağlığı bozuyor
    8. Setur Marinaları CNR Avrasya Boat..
    9. ASO’da Durmuş Ali Akça Resim Sergisi
    10. İzmit Belediyespor Kadın Basketbol..
    11. Siirt’te traktör devrildi: 1 ölü
    12. Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 5...
    13. Rektör Coşkun, İmam Hatip Okulları..
    14. TANAP'tan Türkiye'ye gelen gaz 1..
    15. Hatay’da korkutan yangın
    16. Cinayet zanlısı jandarmaya teslim oldu
    17. MHP’nin Kütahya Belediye Meclis üyesi..
    18. Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı
    19. Köyceğiz’de otomobille, motosiklet..
    20. "Hasta bezinde de haksız fiyat artışı..
    21. ANALİZ - Devrimin 40. yılında “siyasi..
    22. Eski CHP'li başkan: Kılıçdaroğlu'ndan..
    23. Ülseratif kolitte iyi bir tedavi yaşam..
    24. İlik nakli bekleyen Sonat’ın annesinin..
    25. "Antalya gözde bisiklet kamp..
    26. "DEAŞ ile mücadelede taktiklerimiz..
    27. Vali Pehlivan evde bakım hizmeti alan..
    28. Astana Uluslararası Finans Merkezi,..
    29. Heyelanlı bölgede korku içinde..
    30. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı,..
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı