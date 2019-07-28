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Dede Korkut Şölenleri herfene ile devam etti

Bayburt’ta büyük bir coşkuyla devam eden 25.

28 Temmuz 2019 Pazar 00:10
Dede Korkut Şölenleri herfene ile devam etti

Bayburt’ta büyük bir coşkuyla devam eden 25. Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerinin altıncı günü programları düzenlenen herfene ile devam etti.


Etkinlikler kapsamında Kaleardı Mahallesi Dede Paşa Şehir Parkı’nda gerçekleşen programda ilk olarak halk oyunları gösterileri yapıldı. Bayburt Bar ekibi ve Azerbaycan’dan gelen Kafkas Dans Topluluğu’nun sergilediği folklor gösterileri ilgiyle izlendi.


Naci Ahıskalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği etkinlikte halk oyunları gösterilerinin ardından sahne alan âşıklar Süphani, Kul Nuri, Rahim Sağlam, Yaşar Demiroğlu, Bekir Kahrıman ve Kurbani seslendirdikleri birbirinden güzel türkü ve deyişlerle meydanı dolduran vatandaşlara unutulmaz bir gün yaşattılar.


Program Belediye Başkanımız Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, TÜRKSAV Başkanı Yahya Akengin, Bayburtlular Federasyonu Başkanı Hasan Saka, Eskişehir Bayburtlular Derneği Başkanı Kıyam Bayram ile Gagavuz Yeri Milli Marşı Yazarı Akademisyen Tudor Zanet’in aşıklara çiçek ve plaket takdim etmesiyle sona erdi.


Plaket takdiminin ardından kısa bir konuşama yapan Başkanımız Pekmezci, “Bugün burada birlikte olmanın, beraber olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Güzel bir havada bir Bayburt gününü birlikte paylaştık. Aramızda uzaklardan gelen konuklarımız var. Aramızda Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen dernek başkanları arkadaşlarımız var. Ben hepsine tekrar hoş geldiniz diyorum. İnşallah şehirlerine döndükleri zaman bu güzel yurt köşesinden güzel duygularla ayrılıp bizi güzel duygularla oralarda ifade ederler diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.


Başkanımız Pekmezci, “Tarih ve kültür şehri olan bu güzel yurt köşesinde her zaman konuklarımızı, dostlarımızı, arkadaşlarımızı yürekten ve içten bir samimi duyguyla karşıladık ve uğurladık. Bayburt şuanda farklı bir şekilde 25. Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerini kutluyor. Bugün akşam Yeni Şehir Parkında programımız var. Yarında Aydıntepe Yaylası’nda programımızı sonlandıracağız. 7 gün boyunca burada bütün amacımız Bayburt insanımızı mutlu etmek. Hiç değilse baba ocaklarından uzaklardaki hemşehrilerimizin bir nebze olsun sıla-i rahim etmelerini sağlamak arzusundayız. Şuanda aramızda dışarıdan gelen çok sayıda dostumuz var. Bir vesile olsun istiyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 00:10
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