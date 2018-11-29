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Dede Korkut mirasına sahip çıkan Eskişehir'de "liste" sevinci

Dede Korkut'un, UNESCO'nun "Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi"ne kabul edilmesi, Dede Korkut Parkı'ndaki anıt duvara ev sahipliği yapan Eskişehir'de vatandaşları mutlu etti

29 Kasım 2018 Perşembe 12:16
Dede Korkut mirasına sahip çıkan Eskişehir'de "liste" sevinci

ESKİŞEHİR (AA) - Türk destanı Dede Korkut'un, UNESCO tarafından "Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi"ne kabul edilmesi, Dede Korkut Parkı'nda destanı anlatan anıt duvara ev sahipliği yapan Eskişehir'de sevinçle karşılandı.

Morityus Cumhuriyeti'nin başkenti Port Louis'de gerçekleştirilen UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 13. Hükümetlerarası Komite Toplantısı'nda temsili listeye alınan Türk destanı, listede Türkiye'den 17. unsur olarak kendine yer buldu.

Vişnelik Mahallesi'nde Türk Dünyası Vakfı tarafından yaptırılan, her iki cephesinde Dede Korkut destanlarının yer aldığı çini uygulaması ile cephelerin alt tarafında hikayelerin anlatıldığı anıt duvarın bulunduğu Dede Korkut Parkı'na ev sahipliği yapan Eskişehir'de, UNESCO'nun kararı vatandaşları mutlu etti.

Dede Korkut Parkı'nda spor yapan vatandaşlardan Hakkı Tepecik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye'nin temsili listedeki eser sayısı 17'ye yükselmiş. Bu mutluluk verici bir olay. Türkiye'nin listedeki eser sayısı bakımından dünyanın sayılı ülkelerinden olması çok güzel. Türk Dünyası Vakfının yaptığı Dede Korkut Parkı da destanın listeye girmesinden önemli bir yer tuttu. Parkta yer alan Dede Korkut Anıt Duvarı da görülmesi gereken yerlerden." diye konuştu.

Vatandaşlardan Aydın Aslan da Dede Korkut destanının çocukluğundan beri anlatıldığını belirterek, böyle bir destanın UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi'ne girmesinin mutluluk verici olduğunu bildirdi.

Eskişehir'in Türk Dünyası Kültür Başkenti olduğunu anımsatan Aslan, "Dede Korkut'un listeye girmesinde Eskişehir'in önemli payı oldu. Bu listede yer alması Türkiye için gurur vericidir." dedi.

- Anıt duvar

Türk dünyasının seçkin sanatçıları tarafından çinilere işlenen minyatürlerle süslenen duvar, ön cephesindeki su sebili ve su perdeleriyle Türkiye'deki ilkleri bünyesinde barındırıyor.

Dede Korkut Parkı'na gelenler, 46 metre uzunluğundaki Dede Korkut Anıt Duvarı'ndan destanı rahatlıkla okuyabiliyor.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) üyesi ülkeler Kazakistan, Azerbaycan ve Türkiye'nin UNESCO Milli Komisyonlarınca geçen yıl hazırlanan, "Dede Korkut Mirası: Kültürü, Efsaneleri ve Müziği" başlıklı dosyada da işaret edilen park ve anıt duvar, Türk destanı Dede Korkut'un Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi'nde yer bulmasında rol oynadı.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 12:16
  1. Dede Korkut
  2. Dede Korkut Anıt Duvarı
  3. Eskişehir
  4. UNESCO

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