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Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri 25 yaşında

Bu yıl 25.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:00
Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri 25 yaşında

Bu yıl 25. si düzenlenecek olan Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerinin programı belli oldu.


Türk dünyasının bilge atası Dede Korkut adına bu yıl 25.si düzenlenecek olan şölenler, uzun bir aradan sonra tekrar 7 güne çıkarıldı.


22 Temmuz Pazartesi günü Masat Köyü’nde bulunan Dede Korkut türbesinin ziyaret edilmesiyle start alacak olan şölenler, 28 Temmuz Pazar günü ise Aydıntepe Yaylasındaki konser ve halk oyunları gösterileriyle sona erecek.


Konser ve havai fişek gösterilerinin de yer alacağı şölenlerde, Bayburt Halk Oyunları ekipleri başta olmak üzere ülkenin değişik yörelerinden ve yurt dışından gelecek olan halk oyunları ekipleri gösterilerini sergileyecek.


1995 yılında Türk dünyasının ortak değeri Dede Korkut adına başlatılan ve çeyrek asra ulaşan şölenler kapsamında, başta Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı (TÜRKSAV) Başkanı Yahya Akengin olmak üzere ülke genelinden ve Türk dünyasından önemli isimler Bayburt’ta ağırlanacak.


Dede Korkut’un UNESCO tarafından Somut Olmayan Dünya Kültür Mirası listesine alınmasıyla daha da önem kazanan ve birçok sosyal ve kültürel etkinliğin de yapılacağı şölenlerin programı ise şöyle:


22TEMMUZ 2019 PAZARTESİ


Saat 11.00 Masat Köyünde Dede Korkut Türbesini Ziyaret


Saat 11.20 Masat Yaylasına Çıkış


Saat 14.00 Dede Korkut El Sanatları ve Yöresel Ürünler Panayırı (Kız Meslek Lisesi Bahçesi)


Saat 14.30 Dede Korkut Anıtına Çelenk Konulması ve Kortejin Hareketi


Saat 15.00Açılış Töreni (Saray Bahçesi Kent Meydanı)


Atatürk Anıtına Çelenk Konulması


Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması


Açılış Konuşmaları


İkramiyeli şölen balonlarının uçurulması


Halk oyunları gösterilerin sunulması


Saat 18.00 Çalıştay “Dede Korkut İzinde-Sözünde”(Şair Zihni Kültür Merkezi)


Saat 20.00 Konser( Bayburt Belediyesi Şair Zihni Kent Ormanı Amfi Tiyatro )


Halk oyunları gösterisi, sanatçılar Tuğba Yurt, Azerin


Havai fişek gösterileri


23 TEMMUZ 2019 SALI


Saat 11.00 “Türksav Türk Dünyası Karma Resim Sergisi”(Taşhan)


Saat 11.30 Dede Korkut Kitabı Türkmen Sahra Nüshasının Tanıtımı (Vali Mohammad KHOJEH)( Taşhan)


Saat 12.00 Şingah Mahallesi Yahya Akengin Sokağı Açılış Töreni


Saat 13.30 Sempozyum “Türk Dünyasında Dede Korkut “(Şair Zihni Kültür Merkezi)


Oturum Başkanı Prof.Dr. Musa Yıldız


Prof. Dr. Şakir İbraev (Kazakistan), Prof. Dr. İbraim Abduvaliev (Kırgızistan), Prof.Dr. Kemal Abdula(Azerbaycan), Naile Askar (Azerbaycan), Tudor Zanet (Gagavuzyeri), İmdat Avşar (Özbekistan), Anaguli Nurmemmet(Türkmenistan), Prof.Dr.Necati Demir (Türkiye), Agazullah Safari Kaşkoli (İran), Prof.Dr. Tevfik Melekli (Azerbaycan).


Saat 17.00 Kenan Yavuz Kültür Evi “Çini-Çinimaçin”Sergisi Açılışı ve Konser


Saat 20.30 Şair Zihni Şiir Gecesi (Şair Zihni Kültür Merkezi)


Yahya Akengin, Abdullah Satoğlu, Ataol Behramoğlu, Cazim Gürbüz, Fazıl Ahmet Bahadır, Nurullah Genç, Talat Ülker, Özcan Ünlü, Doç.Dr. Hasan Aktaş


24 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA


Saat 10.00 Baksı Müzesi Ziyareti


Saat 11.00 Halk Oyunları ekiplerinin ilçe, belde ve mahallelerde gösterileri


Saat 14.00 Abdulvahhap Gazi Türbesi ve Beyböyrek Mezarını ziyaret


Saat 15.00 Bilim Sanat Merkezleri 4. Ulusal Posta Sanatı “Dede Korkut Kitabından Yansıyanlar”


konulu resim yarışması Bayburt Sergisi (Bayburt Valiliği Önü)


Saat 20.00 Konser (Bayburt Belediyesi Şair Zihni Kent Ormanı Amfi Tiyatro)


Halk oyunları gösterisi


Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Sanatçıları


25 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE


Saat 11.00 El Sanatları ve yöresel yemekler sergisi (Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi)


Saat 15.00 Yüzme Yarışması (Gençlik Spor Müdürlüğü Yüzme Havuzu)


Saat 16.00 Cirit Müsabakası (Bayburt Belediyesi Cirit Sahası)


Saat 20.00Bayburtlu Sanatçılar Konseri (Bayburt Belediyesi Şair Zihni Kent Ormanı Amfi


Tiyatro), Halk Oyunları Gösterisi


26 TEMMUZ 2019 CUMA


Saat 09.30 “Dünden Bugüne Resimlerle Bayburt”sergisi (Şair Zihni Kültür Merkezi)


Saat 10.00 Vefa Töreni (Şair Zihni Kültür Merkezi)


Saat 14.00 Panel (İl Oluşumuzun 30. yıl dönümünde Bayburt’un Kalkınmasına Yönelik


Düşünceler ve Projeler)(Şair Zihni Kültür Merkezi)


Oturum Başkanı Prof.Dr. Rıfat Yıldız (BAYPROJE)


Prof.Dr. Vecihi Aksakal (Bayburt Üniversitesi), Dr. Emine Taş (Bayburt Üniversitesi), Dr. İlker Tekin (Bayburt Üniversitesi), Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Prof. Dr. Osman Demirdöven (KUDAKA, Akın Bayrak (BAYPROJE)


Saat 20.00 Konser(Bayburt Belediyesi Şair Zihni Kent Ormanı Amfi Tiyatro)


Halk oyunları gösterisi


Bayburtlu Sanatçılar


Koliva


27 TEMMUZ 2019 CUMARTESİ


Saat 14.00 Herfene (Bayburt Belediyesi Kaleardı Dede Paşa Parkı)


Halk oyunları gösterileri, Aşıklar Şöleni, yarışmalar


Saat 20.00 Konser (Bayburt Belediyesi Şair Zihni Kent Ormanı Amfi Tiyatro)


Halk oyunları gösterisi, Bayburtlu Sanatçılar, Gece Yolcuları


28 TEMMUZ 2019 PAZAR


Saat 11.00 Aydıntepe Yaylası’na Çıkış


Halk oyunları gösterileri, sanatçılar

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:00
  1. sanat
  2. kültür
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