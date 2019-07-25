Dede Korkut El Sanatları ve Yöresel Ürünler Panayırı açıldı Bayburt Dede Korkut 25.

Bayburt Dede Korkut 25. Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında Kız Meslek Lisesi bahçesinde Dede Korkut El Sanatları ve Yöresel Ürünler Panayırı’nın açılışı yapıldı.

Bayburt’a özgü yöresel gıda ve ürünlerin sergilendiği panayırın açılışına Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Belediye Başkan Yardımcıları Nesimuttin Selçuk ve Süreyya Türkmenli, Türksoy Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar panayırda açılan stantları tek tek gezerek ilgililerden ürünler hakkında bilgi aldılar.

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