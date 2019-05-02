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‘Dede Korkut’ destanı ve hikayeleri anlatıldı

Adıyaman’da somut olmayan kültürel miras ‘Dede Korkut’ ile ilgili düzenlenen programda destan ve hikayeler anlatıldı.

02 Mayıs 2019 Perşembe 09:36
‘Dede Korkut’ destanı ve hikayeleri anlatıldı

Adıyaman’da somut olmayan kültürel miras ‘Dede Korkut’ ile ilgili düzenlenen programda destan ve hikayeler anlatıldı.


Merkez Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından ‘Dede Korkut’ ile ilgili bir program düzenlendi. Halk Eğitimi Merkezi Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen programda Kişisel Gelişim Uzmanı Bilal Zemin Dede Korkut Destanı ve Hikayelerini canlandırıldı. Kişisel gelişim kursu kursiyerleri tarafından bir oratoryo sunuldu.


Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Aziz Özbilgiç, günün anlam ve önemi ile ilgili bir konuşma yaptı.Aziz Özbilgiç konuşmasında Dede Korkut’un hayatından bahsederek, “Dede Korkut, bazı rivayetlere göre Türkistan’ın Aral Gölü Bölgesinde dünyaya gelmiştir. Bozkır hayatının geleneklerini ve törelerini çok iyi bilen, kabile teşkilatını koruyan yarı efsanevi bir bilgedir. Oğuz boyundan yol bilen, yol gösteren, işleri tatlıya bağlayan, dualar eden bir ulu bilge kişidir. Bayat boyundan olup, Kara Hocanın oğlu olarak,295 yıl yaşadığı bilinmektedir. Türk İslam geleneğinde Şeyh Edibali gibi, Ak Şemsettin gibi önemli dinamiklerdendir. Adı, tarihi kitaplarda ve çeşitli Oğuz rivayetlerinde kimi zaman sadece ‘Korkut’ kimi zaman ‘Korkut Ata’ olarak geçer. Oğuz sülalesinin birçok hükümdarına vezirlik ve müşavirlik yapmıştır. Aynı zamanda Müslüman Türk Velisi olarak bilinmektedir. Orta Asya’da Kopuz, Anadolu’da saz diye tanınan çalgıların mucidi olarak bilinen ilk Türk Ozanıdır. Hazreti Peygamberin hayır duasını alan sayılı kişilerden olduğu rivayetlerle günümüze kadar gelmiştir.


Türk destanlarının ilk anlatıcısı olarak da bilinen Dede Korkut Hikayelerinde veli bir kişi olarak karşımıza çıkmaktadır. Dede Korkut kültürünü oluşturan destan, masal ve müzik dilden dile, kuşaktan kuşağa aktarılan değerler Türklerin kültürel belleklerinde canlılığını her daim korumaktadır. Birikimi ve değerleri sınırları aşan ‘Dede Korkut Mirası’ Türkçe konuşan ülkeler arasında birleştirici ve bütünleştirici rol oynamıştır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 09:36
  1. kültür
  2. kitap

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