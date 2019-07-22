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DEB-SEN Genel Sekreteri Söğüt: “Yurt-kur çalışanlarının sorunları çığ gibi büyümektedir”

Demokrat Büro Çalışanları Sendikası (DEB-SEN) Genel Sekreteri Fetullah Söğüt, yaptığı yazılı açıklamada Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlanan Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda çalışan personelin sorunlarının büyüdüğünü ve bu sorunların çözümünü beklediklerini belirtti.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:30
DEB-SEN Genel Sekreteri Söğüt: “Yurt-kur çalışanlarının sorunları çığ gibi büyümektedir”

Demokrat Büro Çalışanları Sendikası (DEB-SEN) Genel Sekreteri Fetullah Söğüt, yaptığı yazılı açıklamada Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlanan Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda çalışan personelin sorunlarının büyüdüğünü ve bu sorunların çözümünü beklediklerini belirtti.


DEB-SEN Genel Sekreteri Fetullah Söğüt, Yüksek Öğrenim Gençliğine her türlü öz veri ile hizmet sunan Yurt Kur Çalışanlarının diğer kurum personellerine nazaran sahipsiz kaldığını ve mağdur edildiğini dile getirdi.


DEB-SEN Genel Sekreteri Söğüt, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


“Çoğu Bakanlığın kendi bünyelerindeki kurum çalışanlarına her türlü iyileştirmeleri sağladığı halde Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlanmakla Yurt Kur çalışanları nın sorunlarını daha da artarak devam etmektedir. Yurt Müdür Yardımcısı, Yurt Yönetim Memuru ve Yurt Yönetim personellerinin 24 saat esasına göre tuttukları nöbetlerin karşılığı olarak aylık fazla çalışma ücreti olarak hafta içi tuttukları 8 saat nöbet için 6 saat nöbet ücreti, bayramlarda ve hafta sonlarında tam gün tuttukları nöbet için 15 saat fazla mesai ücreti almaktadır. Nöbet ücreti yerine fazla mesai ücretine dönüştürülmesi uygun olacak. Bununla birlikte nöbet tutan yurt yönetim memuru ve yurt müdür yardımcıları üç öğün yemek ihtiyacını gidermek için kantin müstecirlerinden ücretsiz yemek almaları bu arkadaşlarımızı onursal bakımdan rencide etmektedir. Bunun yerine üç öğün yemek bedellerinin müstecirler yerine kurum tarafından ödenmesini talep etmekteyiz. Yurt-Kur da görev yapan Yurt Yönetim Personellerinin sözleşmeli statüden çıkarılarak kadrolu personele dönüştürülmeleri hizmet kalitesini de artıracaktır. Kurum personelleri için uzun süredir açılmayan görevde yükselme sınavının bir an önce açılmasını beklemekteyiz. Kamu Kurumları içerisinde tek unvanlı kadro olan Yurt Yönetim Memuru ve Yurt Yönetim Personellerinin Görev Yetki ve Sorumlulukları yeniden düzenlenmeli Yurt Yönetim personellerinin geçici vekâlet görevine izin verilmelidir ayrıca Yurt yönetim memurları ve yönetim personellerinin mükteseplerinin 2. Dereceye kadar düşürülmesi sağlanarak yeşil pasaport hakkından faydalandırılmalıdır. Kurum içerisinde standart olarak her yılın Nisan ayında açılan tayin taleplerinin belli dönemlerde yine standart hale getirilmesi çalışanlar açısından uygun olacaktır. Kurumda YHS kadrosunda çalışan arkadaşlarımızın Kadrolarının değiştirilerek Kadrolarına uygun pozisyonlara verilmeleri sağlanmalı YHS kadrosunda çalışan personelin giyim yardımları bazı müdürlüklerde ödenmemektedir. Bu personelin mağduriyetinin giderilmesi giyim yardımlarının zamanında nakit olarak ödenmesinin sağlanması daha uygun olacaktır. Daha Önce Yurt Müdürü, Şube Müdürü kadrosunda olan ve araştırmacı kadrosuna alınan müdürlerin boş bulunan yurt müdürlüklerinde yine yurt müdürü olarak atanmaları kurum kalitesi açısından ve yetişmiş personel açısından uygun olur ve kurumun kalitesini yükseltir. 666 sayılı KHK ile kaldırılan kurum kuruluş kanununun 13. Maddesinin yeniden yönetmeliğe konularak kurum çalışanlarının ellerinden alınan kurum ikramiyelerinin yeniden tüm çalışanlara ödenmesi kurum personeli içerisinde memnuniyet oluşturacaktır. Bu talep ve sorunlarımızın çözümünde Cumhurbaşkanımız ve Gençlik ve Spor Bakanımızın müdahil olmasını beklemekteyiz.”

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:30
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