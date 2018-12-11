GÜMÜLCİNE (AA) - Yunanistan'da Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB), Batı Trakya Türk azınlığının hakları için imza topladı.

DEB'in 2015'te başlattığı kampanya kapsamında toplanan 30 bin 600 imza, Avrupa Birliği (AB) kurumlarına iletilmek üzere Avrupa Parlamentosunda (AP) grubu bulunan Avrupa Hür İttifakı Partisinin (EFA) Başkan Vekili Marta Bainka'ya teslim edildi.

DEB Genel Başkanı Mustafa Aliçavuş, DEB'in Gümülcine şehrindeki parti merkezinde düzenlenen teslim töreninde yaptığı konuşmada, Türk azınlığın hakları için yaklaşık 3 yıl önce başlatılan imza kampanyasında hedefe ulaşıldığını belirterek, kampanyaya katılan Batı Trakyalı soydaşlara teşekkür etti.

Türk azınlığın baskılara rağmen davasına sahip çıktığına ve Lozan Antlaşması'ndan kaynaklanan yasal haklarının iadesi için mücadele ettiğine dikkati çeken Aliçavuş, şunları söyledi:

"Azınlık toplumu, Yunan devletinin baskıcı politikalardan korkmasına rağmen 30 bin 600 imza topladı. Toplanan bu imzalar, bugün aramızda bulunan EFA Başkan Vekili Marta tarafından EFA'ya ve daha sonra da Avrupa Parlamentosuna ulaştırılacak. Bu imzaları aynı zamanda Atina'daki hükümete ve muhalefet partilerine de göndereceğiz. Biz sorunların çözümlenmesini istiyoruz. Biz bu topraklarda Lozan Antlaşması'ndan doğan haklarımızla insanca yaşamak ve eşit vatandaşlar olarak bu ülkeye hizmet etmek istiyoruz."

Türk azınlığın sorunlarının Avrupa kurumlarına iletilmesinde EFA'nın büyük destek ve yardımları bulunduğunun altını çizen Aliçavuş, DEB'in, AP'ye, EFA aracılığıyla Yunanistan tarafından uygulanmayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Türk azınlık ve azınlığın eğitim problemine ilişkin soru önergelerini gönderdiğini bildirdi.

Bainka da DEB'in topladığı imza sayısından etkilendiğini belirterek, "İmza kampanyasının sonucu halkın partiye desteğini gösteriyor. Sonucun başarılı olacağına inanıyorum." dedi.

Bundan sonra ne şekilde hareket edileceğinin ve imzaların hangi kurumlara iletileceğinin EFA yönetimince belirleneceğini kaydeden Bainka, "Buradaki amacımız Lozan Antlaşması ve diğer anlaşmalarda belirlenenlerin yerine getirilmesi yönünde olmalı." diye konuştu.

Bainka, Yunanistan'ın AİHM kararlarına uymamasına ilişkin sorular üzerine ise Avrupa'da bunun başka örneğinin bulunmadığına vurgu yaparak, azınlık sorunlarının uluslararası platformlarda konuşulmasında birlikte hareket etmenin önemine dikkati çekti.