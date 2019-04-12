DEAŞ’tan adliyeye sevk edilen Iraklıya adli kontrol
Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu bir şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.12 Nisan 2019 Cuma 15:58
Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu bir şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda Irak uyruklu Ö.S.H.’yı gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğü’ndeki sorgusu tamamlanan Ö.S.H., Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ö S.M., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
YORUM YAZ