0553 313 94 23

DEAŞ’tan 1 tutuklama, 3 adli kontrol

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şahıstan 1’i mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

06 Mart 2019 Çarşamba 17:36
DEAŞ’tan 1 tutuklama, 3 adli kontrol

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şahıstan 1’i mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ’a yönelik İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde 25 adrese baskın düzenledi. Baskında 23 Iraklı ve 1 Suriyeli olmak üzere 24 zanlı gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğünde sorgulanan 24 şüpheliden Irak uyruklu 4 şahıs, Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.B.W.A.K tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, A.A.K.A.R, N.Y.S.T. ve O.A.K.A.R. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


20 şahsın ise sorgusu devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 17:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "2. Doğu Marmara Tarım Fuarı" kapılarını açtı
    1. "2. Doğu Marmara Tarım Fuarı"..
    2. Belediyeden kadınlara özel konser
    3. New York borsası karışık seyirle açıldı
    4. Nizipteki uyuşturucu operasyonunda 1..
    5. Bafralı kadınlar sordu, Başkan Kılıç..
    6. TBMM Başkanı Şentop Azerbaycan..
    7. Bahçeşehir Kolejiden Kahramanmaraş’ta..
    8. Kocaeli 2. Doğu Marmara Tarım Fuarı..
    9. Numan Kurtulmuş: "Menderes için..
    10. "Küçük mucitler"ödüllerini aldı
    11. Rize simidi tescillendi
    12. Erzurum merkezli 3 ildeki terör..
    13. Uyuşturucu haplarla suçüstü yakalandı
    14. Genç kızın çantasından çıkanlar polisi..
    15. KAYÜ’de ’Altın Madenlerinde İş Sağlığı..
    16. Atılan sigara izmariti az kalsın..
    17. YPG’nin roketle şehit ettiği Rıfat..
    18. Kula’da gece bekçileri göreve başladı
    19. Kocaeli’nin Milli Mücadele’deki rolü..
    20. Rektör Çomaklı, yeni evlenen misafir..
    21. Polislikten ihraç edilen şahıs..
    22. İzmir'de Dünya Kadınlar Günü paneli..
    23. Ergün Penbe güldürdü: Fatih Terim'i..
    24. Yol kenarında erkek cesedi bulundu
    25. "Müttefiklerimiz S-400 aldıktan sonra..
    26. Dünya Kadınlar Günü Çorlu’da..
    27. "Kanal İstanbul, Türkiye'nin milli..
    28. Gannuşi'den Anayasa Mahkemesi..
    29. Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika..
    30. FETÖ'cü Uzan çiftine hapis cezası!
    AK Parti'den yeni parti açıklaması
    AK Parti'den yeni parti açıklaması
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'