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DEAŞ'lıların El Kaide'nin yeni nesli olması endişesi

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Falih Feyyad:- "DEAŞ'lıların El Kaide'nin yeni nesli olmalarından endişe duyuyoruz. Bulgularımıza göre yeni bir yeraltı hareketi ortaya çıkıyor. Bu, Almanya da dahil olmak üzere tüm dünya için yeni bir tehdit olacak"

19 Şubat 2019 Salı 16:15
DEAŞ'lıların El Kaide'nin yeni nesli olması endişesi

BERLİN (AA) - Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Falih Feyyad, DEAŞ'lıların El Kaide'nin yeni nesli olmalarından endişe duyduklarını söyledi.

Feyyad, Alman Der Spiegel Dergisine yaptığı açıklamada, ''DEAŞ'lıların El Kaide'nin yeni nesli olmalarından endişe duyuyoruz. Bulgularımıza göre yeni bir yeraltı hareketi ortaya çıkıyor. Bu, Almanya da dahil olmak üzere tüm dünya için yeni bir tehdit olacak'' dedi.

Falih Feyyad, DEAŞ'a karşı henüz tam olarak bir zaferden söz edilemeyeceğini belirterek, her temaslarında DEAŞ'lıları uzaklaştırdıklarını ve bölgeden kovduklarını ancak yine de bir zafer kazanılmadığını söyledi.

DEAŞ militanlarının birçok yeri terk ettiğinin doğru olduğuna, ancak İdlib kırsalında çok fazla sayıda DEAŞ'lı teröristin bulunduğuna dikkati çeken Feyyad, DEAŞ'lıların bölgeyi kontrol ettiğini ve Suriye'de kontrol edilmeyen birçok küçük beldede varlıklarını sürdürdüklerini iddia etti.

Feyyad, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'nin Münih Güvenlik Konferansındaki konuşmasına bir anlam veremediğini belirterek, ''Irak ve İran tarihsel ve dinsel açından birbiriyle derin bağları bulunan iki ülkedir. Komşular olarak dostane ilişkiler üzerine çalışmalıyız. İran, DEAŞ ortaya çıktığında bize yardım eden tek ülke oldu. Bana göre Amerikalıların anlattıkları yanlış. Bölgemizde çok az kimse bu anlatılanlara inanıyor. Avrupalıların bu konuda Amerikalıların peşinden gitmeyeceği kanısındayım.'' ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 16:15
  1. Alman Der Spiegel dergisi
  2. Falih Feyyad

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