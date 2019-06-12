DEAŞ’lı kadın terörist teslim oldu Terör örgütü DEAŞ üyesi kadın terörist 5 çocuğu ile birlikte Kilis’in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütü DEAŞ üyesi kadın terörist 5 çocuğu ile birlikte Kilis’in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ’tan kaçan kadın terörist, yanındaki 5 çocuğuyla Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısı’na geldi. Jandarma ekiplerine teslim olan kadın teröristin yapılan kimlik kontrolünde Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalanma kararı bulunan R.E. olduğu belirlendi. Zanlı, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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