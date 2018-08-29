DEAŞ'lı 3 terörist idam cezasına çarptırıldı
Irak Yüksek Mahkemesi, terör örgütü DEAŞ'a mensup 3 teröristin idam cezasına çarptırıldığını açıkladı.29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:12
Irak mahkemesi, terör örgütü DEAŞ üyesi 3 kişiye, sivillere ve güvenlik güçlerine karşı terör saldırıları gerçekleştirdikleri gerekçesiyle idam cezası verdi.
Irak Yüksek Mahkemesi Sözcüsü Abussettar Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, Enbar Ceza Mahkemesi'nin, güvenlik güçlerine saldırı ve sivilleri öldürmes uçlarını kabul eden 3 DEAŞ mensubunu idam cezasına çarptırdığını belirtti.
Bayraktar, tutukluların terörle mücadele yasası uyarınca idam cezası aldığını, kararın 30 gün içerisinde de Temyiz Mahkemesi'ne götürülebileceğini kaydetti.
29 KİŞİ İDAM EDİLDİ
Dünya genelindeki idam cezalarını yakından takip eden ABD merkezli Cornell Center'in verilerine göre, Irak'ta son 8 ayda genellikle "terör, adam kaçırma ve öldürme" suçlarına karışan 29 kişi idam edildi.
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