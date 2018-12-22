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DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi McGurk görevinden istifa etti

McGurk'ün, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararına katılmadığı gerekçesiyle görevinden ayrıldığı belirtildi

22 Aralık 2018 Cumartesi 20:10
DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi McGurk görevinden istifa etti

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün istifa ettiği bildirildi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi McGurk'ün, bağlı olduğu ABD Dışişleri Bakanlığındaki görevinden ayrıldığı belirtildi.

McGurk'ün, kısa süre önce bakanlıkta yapılan bir toplantıda, "Suriye'den ayrılmanın mantıksız olacağını" söylediği ifade edilirken, Özel Temsilcinin, Trump'ın Suriye'den çekilme kararına katılmadığı gerekçesiyle istifa mektubunu Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya verdiği kaydedildi.

İstifa mektubunda, DEAŞ'ın bölgede hala aktif olduğunu ve terör örgütünün henüz tam olarak yenilmediğini ileri süren McGurk, çekilme kararının örgüte tekrar yayılması için alan sağlayabileceğini savundu.

McGurk, eski Başkan Barack Obama tarafından DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi olarak atanmış, YPG/PKK'nın komutanlarıyla verdiği pozlar ve yaptığı açıklamalarla Türkiye'de zaman zaman tepkilere sebep olmuştu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 20:10
  1. ABD Başkan Donald Trump
  2. ABD Başkanı Donald Trump’ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk
  3. ABD Dışişler Bakanlığı
  4. deaş
  5. Suriye

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