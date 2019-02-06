0553 313 94 23

"DEAŞ'in temizlenmesi ve ABD'nin çekilme süreci koordineli olmalı"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:- "Suriye'deki DEAŞ kalıntılarını temizleme ve ABD'nin Suriye'den çekilme süreci sistemli ve koordineli bir şekilde yapılmalıdır"- "Teröristlerin, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve komşularının ulusal güvenliğini baltalamak için kullanabileceği güç boşluklarından kaçınılmalıdır"

06 Şubat 2019 Çarşamba 19:12
"DEAŞ'in temizlenmesi ve ABD'nin çekilme süreci koordineli olmalı"

WASHINGTON (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'deki DEAŞ kalıntılarını temizleme ve ABD'nin Suriye'den çekilme süreci sistemli ve koordineli bir şekilde yapılmalıdır." dedi.

Çavuşoğlu, Washington'da 79 ülkeden temsilcilerin katıldığı DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları toplantısının açılış oturumunda konuştu.

Çavuşoğlu, DEAŞ'ın Irak'ta mağlup edildiğini ve Suriye'de de temizlenmek üzere olduğunu belirterek, "Şu anda önemli olan şey, bu örgütün yeniden canlanmasını önlemek ve bu ülkelerin (Irak ve Suriye) istikrarına yardımcı olmaktır. Artık bu felaketin temel sebeplerini anlamak ve bir daha tekrar etmesinden kaçınmak lazım.” ifadelerini kullandı.

Irak’ta DEAŞ sonrası sürece de değinen Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Fiziki altyapının yeniden inşası ve daha da önemlisi kapsayıcı bir sosyo-politik sistem içinde Irak kimliğinin yeniden inşası, DEAŞ sonrası dönemin ana unsuru olacaktır. Bu süreçte terör gruplarının güvenli bölgelere sahip olması ve yeniden eleman temin etmelerinin önüne geçilmelidir."

- "Suriye'de güç boşluklarından kaçınılmalı"

Öte yandan Çavuşoğlu, ABD'nin çekilme sürecine de temas ederek, "Suriye'deki DEAŞ kalıntılarını temizleme ve ABD'nin Suriye'den çekilme süreci sistemli ve koordineli bir şekilde yapılmalıdır. Teröristlerin, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve komşularının ulusal güvenliğini baltalamak için kullanabileceği güç boşluklarından kaçınılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Suriye'de terörle mücadele kapsamında cephede mücadele verdiğini ve yüz binlerce sığınmacının kurtarılan bölgelere dönüşünü sağladığını söyleyen Çavuşoğlu, "Türkiye, Irak ve Suriye'nin istikrarına yardımcı olmak için her şeyi yapmaya hazırdır." dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 19:12
  1. - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. ABD
  3. DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları toplantısı
  4. türkiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" kampanyası
    1. "Öncelik hayatın, öncelik yayanın"..
    2. Dışişleri'nden Fransa Cumhurbaşkanı..
    3. Trump'ın avukatının Kongre'deki bir..
    4. Çin'de HIV virüsü bulaşan bağışıklık..
    5. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    6. GÜNCELLEME - "DEAŞ'ın temizlenmesi ve..
    7. Tunus'ta binlerce öğretmenden maaş..
    8. Başkan Erdoğan: Çin'i çok başarılı..
    9. Thatcher'ın heykeli doğduğu kasabaya..
    10. AK Parti'den Macron'un kararına kınama
    11. AK Parti'den Fransa'ya sert tepki: Siz..
    12. Kartal'da bina çökmesi
    13. e-tebligat uygulaması nedir? Kimler..
    14. Binali Yıldırım'ın, Çipras'ı kabulü
    15. Düzce'deki FETÖ'nün "çatı yapılanması"..
    16. Beşiktaş'ta Bursaspor maçı hazırlıkları
    17. Mersin'de 19 bin 734 adet uyuşturucu..
    18. D Vitamini eksikliği nedir? D..
    19. Suriye'de S-300'ler harekete geçirildi
    20. Fatih Terim'in kızından TFF'ye çok..
    Kritik harita yine değişti! İşte son durum
    Kritik harita yine değişti! İşte son durum
    Müjdat Gezen mahkemede de rahat durmadı!
    Müjdat Gezen mahkemede de rahat durmadı!
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    06 Şubat 2019
    Büyükşehir seçim anketi Son yerel seçim 2019 anket sonuçları
    Büyükşehir seçim anketi Son yerel seçim 2019 anket sonuçları
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi