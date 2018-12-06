DEAŞ'ın sözde "Sincar askeri emiri"ne hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Sincar askeri emiri" olduğu iddiasıyla yargılanan Irak uyruklu Abdülhalık Kurdi'ye 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi, oğlu ise delil yetersizliğinden beraat etti.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar Abdülhalık ve oğlu Mehdi Kurdi ile avukatları hazır bulundu.

Baba ve oğlu, yeminli tercüman eşliğinde ifade verdi. Suçlamaları reddeden sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan sanıklardan Abdülhalık Kurdi'ye 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti. Mehdi Kurdi hakkında ise beraat kararı verildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 18 Eylül'de düzenlenen operasyonda, Irak'ta bulunduğu dönemde DEAŞ'ın sözde "Sincar askeri emiri" ve örgütte ağır silahçı olarak görev yaptığı tespit edilen Iraklı Abdülhalık Kurdi ile örgüt adına Telafer'de faaliyette bulunduğu öne sürülen oğlu Mehdi Kurdi gözaltına alınmıştı. Baba ve oğlu, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştı.