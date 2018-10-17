DAEŞ'in sözde lojistik emiri, İstanbul'da yakalandı

İstanbul polisi tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü DAEŞ'in sözde lojistik emirinin yakalandığı belirtildi. Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenDAEŞ'in sözde lojistik emiri, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DAEŞ'e yönelik yürütülen çalışma kapsamında örgütün sözde “Emir” seviyesinde bulunan ‘göç ve lojistik komitesi’ sorumlusu “Ebu Cafer” kod adlı A.A.M. adlı şüphelinin İstanbul’da barındığını tespit edildi. Yapılan tespitler üzerine şüpheliye yönelik takip başlatan terör polisi, 12 Ekim’de Küçükçekmece’de bir hücre evine operasyon düzenledi. Yapılan baskında DAEŞ'in sözde “Emir” seviyesinde bulunan ‘göç ve lojistik komitesi’ sorumlusu “Ebu Cafer” kod adlı A.A.M. yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen DAEŞ'in sözde lojistik emiri, tutuklanarak cezaevine gönderildi.