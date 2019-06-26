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DEAŞ'ın sözde emirinin yakalanması

Adliyeye sevk edilen DEAŞ zanlısı tutuklandı

26 Haziran 2019 Çarşamba 19:31
DEAŞ'ın sözde emirinin yakalanması

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan örgütün sözde emiri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, geçmiş dönemlerde Irak'ta DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü, Musul kentinin Muhallebiye kasabasının sözde emiri ve örgüt içinde havancılardan sorumlu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan "Sebhen" kod adlı M.S.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 19:31
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