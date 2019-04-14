DEAŞ’ın Somali’deki 2’inci lideri hava saldırısında öldürüldü DEAŞ’ın Somali’deki ikinci lideri Abdihakim Kudhub, düzenlenen hava saldırısında öldürüldü.

DEAŞ’ın Somali’deki ikinci lideri Abdihakim Kudhub, düzenlenen hava saldırısında öldürüldü.

Somalinin Putland Eyaletinin Güvenlik Bakanı Abdisamed Muhammed Gallan, Iskushuban, ilçesi civarındaki DEAŞ noktalarına hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Güvenlik Bakanı Gallan, DEAŞ’ın Somali’deki ikinci lideri Abdihakim Kudhub’un aracının da bulunduğu konvoyun hedef alındığını ve hedeflerin imha edildiğini duyurdu. Saldırıda Kudhub’un yardımcısı ve yanındaki bir kişi de öldürüldü. Düzenlenen hava saldırısı başarılı olduğunu değerlendiren Gallan, sıvılı halkın zarar görmediğinin altını çizdi.

Abdihakim Kudhub, Somali’de terör estiren Eş Şebab örgütünün kurulmasını sağlayan terör hücreleri oluşturan kişi olarak biliniyor.

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