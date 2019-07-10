DEAŞ'ın "Kocaeli emirleri" davası

KOCAELİ (AA) - Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında sözde "Kocaeli emirleri"nin de aralarında olduğu 25'i tutuklu, 1'i firari 49 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesince, Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, tanıklar, avukatlar ve sanık yakınları katıldı.

Duruşmada, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla Düzce T Tipi Cezevi'nde tutuklu bulunan T.E. SEGBİS aracılığıyla tanık olarak ifade verdi.

T.E, şeriatı yaşamak için 2014'te kendi kararıyla Suriye'ye gittiğini, oraya gitmesinde sanık C.E'nin bir etkisinin olmadığını ileri sürdü.

Tanık H.G. de oğlu O.G'nin aynı fabrikada çalıştığı sanıklardan F.A. ile tanıştıktan sonra namaz kılıp Kur'an öğrenmeye başladığını belirterek, oğlunun davranışlarında yaşanan bu değişimden memnun olduklarını söyledi.

H.G. oğlundan 3 yıldır haber alamadıklarını ve en son Mart 2016'da Suriye'de olduğu yönünde bilgi aldıklarını anlattı. Oğlunun Suriye'ye kimseye haber vermeden kendi isteğiyle gittiğini anlatan H.G, F.A'nın bir etkisinin olmadığını iddia etti.

Duruşmada, T.E. ve H.G. dışında 9 tanık daha beyanda bulundu.

Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı yarına erteledi.

- İddianameden

İddianamede, farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve dosyaları birleştirilen sanıklar hakkında 4,5 yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Örgüt mensuplarının deşifre olmamak için birbirleriyle "TrueCrypt", "Conversation" ve "Chat With" şifreli mesajlaşma programları üzerinden görüşme gerçekleştirdikleri iddianamede yer alıyor.

İddianamede, ele geçirilen cep telefonlarındaki video görüntülerinde, tutuklu ve tutuksuz bazı şüphelilerin de aralarında olduğu DEAŞ üyelerinin gözleri kapalı bir vaziyette sırt üstü yatarak, bazı ayetlerin okunduğu seanslarda "Rukye-cin çıkarma" işlemleri yaptıkları da bulunuyor.



