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DEAŞ'ın "Kocaeli emirleri" davası

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında sözde "Kocaeli emirleri"nin de aralarında olduğu 25'i tutuklu, 1'i firari 49 sanık hakkında 4,5 yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine devam ediliyor

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:26
DEAŞ'ın "Kocaeli emirleri" davası

KOCAELİ (AA) - Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında sözde "Kocaeli emirleri"nin de aralarında olduğu 25'i tutuklu, 1'i firari 49 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması başladı.

Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesince, Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, tanıklar, avukatlar ve sanık yakınları katıldı.

Polis ve jandarma ekiplerinin duruşma salonu çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı davayı takip etmek isteyen vatandaşlar, X-ray cihazları ve arama noktalarından geçirilerek salona alındı.

Gazeteciler de kendilerine ayrılan bölümde duruşmayı takip ederken, salona, ses ve görüntü kaydı yapabilen cihazlar alınmadı.

Davanın dün görülen ikinci duruşmasında, "terör örgütü kurma ve yönetme", "terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarının yöneltildiği sanıkların savunmaları tamamlanmıştı.

Duruşma, tanık ifadelerinin dinlenmesiyle devam ediyor.

- İddianameden

İddianamede, farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve dosyaları birleştirilen sanıklar hakkında 4,5 yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Örgüt mensuplarının deşifre olmamak için birbirleriyle "TrueCrypt", "Conversation" ve "Chat With" şifreli mesajlaşma programları üzerinden görüşme gerçekleştirdikleri iddianamede yer alıyor.

İddianamede, ele geçirilen cep telefonlarındaki video görüntülerinde, tutuklu ve tutuksuz bazı şüphelilerin de aralarında olduğu DEAŞ üyelerinin gözleri kapalı bir vaziyette sırt üstü yatarak, bazı ayetlerin okunduğu seanslarda "Rukye-cin çıkarma" işlemleri yaptıkları da bulunuyor.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:26
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